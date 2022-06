24 heures du Mans : voici la grille de départ de la 90è édition

La Ferrari 61, la Toyota n°8, la Corvette n°64 et l'Oreca n°31 s'élanceront en tête de leur catégéorie

Après le passage de la patrouille de France au-dessus du circuit de Sarthe, c’est Patrick Pouyanné, président-directeur général du groupe TotalEnergies, qui abaissera le drapeau du départ de cette 90è édition.

Vainqueur des quatre précédentes éditions, Toyota s’élancera en pole position avec ses deux voitures "Hypercar hybride", devant l’Alpine aux couleurs bleu-blanc-rouge.

62 voitures prendront le départ, cinq LMP1, vingt-sept LMP2, sept LMGTEpro et vingt-trois LMGTEAm

Top 10 LMP1 et LMP2 :

Toyota #8 – Hartley, Buemi, Hirakawa

Toyota #7 – Kobayashi, Lopez, Conway

Alpine #36 – Lapierre, Vaxivière, Negrao

Glickenhaus #709 – Briscoe, Mailleux, Westbrook

Glickenhaus #708 – Pla, Dumas, Derani

Oreca #31 (WRT) – Frijns, Gelael, Rast

Oreca #41 (Realteam) – Nato, Andrade, Habsburg

Oreca #22 (United) – Albuquerque, Hanson, Owen

Oreca #38 (JOTA) – da Costa, Gonzales, Stevens

Oreca #9 (Prema) – Delétraz, Kubica, Colombo

Top 3 GTE Pro :

Corvette #64 – Tandy, Sims, Milner

Corvette #63 – Garcia, Taylor, Catsburg

Porsche #91 – Bruni, Lietz, Makowiecki

Top 3 GTE Am :

Ferrari #61 (AF) – Abril, Prette, Grunewald

Ferrari #57 (Kessel) – Jensen, Kimura, Schandorff

Porsche #77 (Dempsey) – Ried, Priaulx, Tincknell



