24 Heures du Mans : Michael Fassbender dans le rôle du pilote

Jusqu’à aujourd’hui, seuls deux acteurs hollywoodiens avaient participé aux 24 Heures du Mans : Paul Newman et Patrick Dempsey. Michael Fassbender sera le troisième, puisqu’il prendra départ de la 90e édition samedi 11 juin (16h), une première participation pour laquelle cela fait quatre ans qu’il se prépare.

Avant de rouler à bord de la Porsche 911 RSR numéro 93 de l’équipe Proton Competition, bolide qu’il va partager avec la Canadien Zacharie Robichon et l’Australien Matt Campbell, l’acteur germano-irlandais de 45 ans a fait ses premières armes en Porsche Cup et sur les circuits européens du championnat d’endurance.

"Je suis très excité d’être au départ des 24 Heures, excité mais aussi effrayé car c’est une course très exigeante, avoue-t-il. Je vais faire du mieux que je peux avec un seul objectif : terminer la course".

Crainte du manque de sommeil

L’acteur de la saga X-Men sait aussi qu’être au Mans est un moment empli d’émotions, "car ici, sur ce circuit historique, de grandes heures du sport sont nées, des légendes sont nées. C’est tellement spécial de courir ici que c’est difficile de trouver les mots. C’est ce qui rend Le Mans si unique".



Michael Fassbender, qui avoue appréhender le manque de sommeil durant la course, a terminé la journée test (le 5 juin) à la 45e place, et à la 6e de la catégorie dans laquelle sa Porsche est engagée, les LMGTE Am (23 voitures inscrites). Il devra batailler avec les autres Porsche 911 RSR, mais aussi avec les Aston Martin Vantage et les Ferrari 488 GTE, dont celle de l’ancien pilote de Formule 1 Giancarlo Fisichella.

Paul Newman 2e en 1979

Le challenge s’annonce compliqué pour celui qui a été nommé aux Oscars pour son interprétation dans le film Twelve years a slave et pour son rôle dans le long métrage biographique Steve Jobs.

Michael Fassbender va tenter de faire aussi bien que Paul Newman, qui avait terminé 2e du classement général en 1979 dans une Porsche 935, ou que Patrick Dempsey, qui a terminé respectivement 9e, 5e et 2e de sa catégorie en trois participations (2009, 2014, 2015).

