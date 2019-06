24 heures du Mans : Toyota partira en pole position

publié le 14/06/2019 à 08:53

À l’issue des trois séances d’essais qualificatifs, c’est la Toyota TS050 HYBRID #7 qui a réalisé la pole position de la 87e édition des 24 Heures du Mans. Le constructeur japonais place ses deux prototypes aux deux premières places puisque l’autre prototype de la marque nippone, emmené par le Suisse Sébastien Buemi, le Japonais Kazuki Nakajima et l’Espagnol Fernando Alonso a réalisé le deuxième meilleur temps.



C’est lors de la deuxième séance d’essais qualificatifs que Kamui Kobayashi s’est adjugé la pole position. Le pilote japonais est parvenu à boucler les 13,626 km du circuit en 3’15’’497. La BR Engineering BR1-AER #17 de l’équipe russe SMP Racing complète le top trois.

Cette voiture (LMP1 non-hybride) confiée à Stéphane Sarrazin, Egor Orudzhev et l’ancien pilote de Formule 1 Sergey Sirotkin, a effectué un temps de 3’16’’159 à six dixièmes de la Toyota #7. Par ailleurs, on retrouve les huit prototypes de la catégorie LMP1 aux huit premières places du classement général.

Le point sur les autres catégories

En catégorie LMP2, c’est l’Oreca 07-Gibson #39 de Graff-SO24 qui a décroché la pole position en 3’25’’073. Cette voiture est pilotée par Tristan Gommendy, Vincent Capillaire et Jonathan Hirschi. L’Aston Martin Vantage AMR #95 de l’équipe Aston Martin Racing s’est montrée la plus rapide de la catégorie LM GTE Pro avec un temps de 3’48’000. C’est le Danois Marco Sørensen qui a réalisé cette performance.



Enfin, dans la catégorie LM GTE Am, c’est la Porsche 911 RSR #88 de l’équipe Dempsey-Proton Racing qui a pris l’avantage avec un chrono de 3’51’’439 réalisé par le pilote italien Matteo Cairoli. Ce ne sont que 61 voitures, et non 62 comme initialement prévu, qui participeront à la course puisque la Porsche 911 RSR #99 a dû déclarer forfait après avoir été victime d’une sortie de piste dans la ligne droite des Hunaudières lors des essais libres.



Son pilote, le sexagénaire américain Tracy Krohn, n’a pas été autorisé à poursuivre la course après un séjour à l’hôpital. Le départ de la 87e édition des 24 Heures du Mans sera donné samedi à 15 heures par la princesse Charlène de Monaco.