Pour les amateurs de sport automobile, Jules Gounon n’est pas un inconnu. Champion du Monde de karting 2011, vainqueur des 24 heures de Spa en 2017 sur Audi, pilote officiel Bentley, écurie avec laquelle il vient de remporter les 1.000 km du Paul Ricard, le jeune Ardéchois va prendre le départ de ses premières 24 Heures du Mans au volant d’une Ferrari 488 GTE



"C’est un rêve qui se réalise. Je venais ici quand mon père courait les 24 Heures et depuis je n’avais qu’une idée en tête : les disputer à mon tour. Ce sera chose faite dans quelques jours. Mais déjà, rien que d’être ici, c’est magique. Tous les pilotes rêvent un jour de faire Le Mans".

Son père Jean-Marc, qui avait couru en Formule 1 au début des années 90, s’est présenté 12 fois au départ de la mythique course mancelle avec quelques abandons à la clef mais aussi et surtout une 2ème place en 1997 sur McLaren et une 4ème en 2005 sur Audi avec Franck Montagny et Stéphane Ortelli.

Jules, qui prend désormais la relève, pilotera une Ferrari du team Risi Competizione, un volant qu’il partagera avec le Britannique Oliver Jarvis et le Brésilien Pipo Derani. “Nous n’avons pas de pression car sur le papier nous sommes outsiders. Mais attention, notre voiture est ultra performante et peut rivaliser avec les Ford et les Porsche. Et comme j’ai deux coéquipiers d’expérience, on peut viser la victoire".



Jules Gounon dont Jean-Louis, le grand père, était aussi pilote automobile, va réaliser son rêve seulement neuf ans après avoir débuté la compétition. "Pour ma première participation, j’aurai la chance d’avoir mon père à mes côtés pour me conseiller", se réjouit-il.



Une fois les 24 Heures du Mans achevées, Jules Gounon rejoindra les 24 Heures de Spa qu’il disputera sur sa Bentley, avec, espère-t-il une victoire à la clef pour célébrer les 100 ans de la marque britannique.