Un extrait du film "Le Mans 66" dévoilé en avant-première mondiale

publié le 12/06/2019 à 11:29

Proposé dans les salles de cinéma à partir du 13 novembre 2019 et basé sur une histoire vraie, "Le Mans 66" le nouveau film de James Mangold avec Matt Damon et Christian Bale, dévoilera une séquence inédite lors de la 87e édition des 24 Heures du Mans. Le vendredi 14 juin dans les cinémas Pathé Le Mans et CGR Le Mans Saint Saturnin, un extrait de 10 minutes sera projeté comprenant notamment une des scènes les plus spectaculaires du film.



Contrairement au film "Le Mans" réalisé en 1971 par Lee H Katzin avec Steve McQueen, "Le Mans 66" n’a pas été filmé sur le circuit du Mans car sa version actuelle diffère sensiblement de celle de 1966. C’est sur un aéroport privé de Santa Clarita (Californie), dont la piste d’atterrissage a été transformée en piste de course, que l’équipe de production a reconstitué les tribunes, les stands Ford et Ferrari ainsi que la salle de presse internationale.

L'affiche du film "Le Mans 66" Crédit : gallery.mailchimp.com

Pour ce décor gigantesque, des centaines de plans de construction ont été réalisés sur la base de plus de 300 photos d’archive obtenues auprès des organisateurs des 24 Heures du Mans. La ville du Mans est cependant bien visible dans "Le Mans 66", notamment à travers la séquence tournée à la mi-juillet 2018 où le pilote incarné par Christian Bale découvre la cité sarthoise.

"Nous avons privatisé une large place au centre de la ville près de la cathédrale et recréé un environnement avec des centaines de figurants et des voitures d’époque" se souvient le chef décorateur François Audouy.

Basé sur une histoire vraie, "Le Mans 66" réalisé par James Mangold, relate l’incroyable aventure humaine et sportive qui a conduit l’ingénieur automobile visionnaire américain Caroll Shelby (Matt Damon) à faire équipe avec le pilote de course britannique surdoué Ken Miles (Christian Bale).



Bravant l’ordre établi, défiant les lois de la physique et luttant contre leurs propres démons, les deux hommes n’avaient qu’un seul but : construire pour le compte de Ford un bolide révolutionnaire capable de renverser la suprématie de l’écurie d’Enzo Ferrari sur le mythique circuit des 24 Heures du Mans en 1966.