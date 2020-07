24h du Mans : Aux portes du circuit, le bistrot qui accueille les passionnés

publié le 10/07/2020 à 16:24

Ce vendredi 10 juillet, direction Le Mans pour découvrir un bistrot connu dans le monde entier et par tous les amateurs de sport automobile. Ce bistrot c'est Aux portes du circuit, à deux pas du circuit des 24h du Mans.

Le bar est tenu depuis 40 ans par Jeannine, une pimpante septuagénaire. À cette adresse, des milliers de passionnés s'arrêtent chaque année avec de rutilantes voitures le plus souvent. Bistrot, bar, café, appelez cela comme vous voulez car ici, tout le monde dit "Chez Jeannine".

Petit bout de femme dynamique, souriante et toujours apprêtée, Jeannine est depuis 1977 l'indétrônable patronne de ce lieu chargé d'histoire."Cela fait un bail. C'était une maison, on a abattu tout l'intérieur et on en a fait une seule pièce puis on a fait ce bar. Cela a démarré de rien et je me suis battue comme une folle et depuis 44 ans, je reçois des gens du monde entier, des Anglais, des Australiens..."

Jeannine tient ce bistrot depuis plus de 40 ans. Crédit : Frédéric Veille/RTL

En ce mois de juillet, ce n'est pas la semaine des 24h du Mans où là, l'intérieur comme l'extérieur sont bondés, mais tout de même, il y a du monde chaque jour comme ce couple de Parisiens qui ne rate jamais une occasion de venir saluer Jeannine. "La première fois c'était il y a 25 ans. On est venu au bar car il n'y avait plus de places libres dans le parking, donc je suis venu boire un coup avec ma femme. Jeannine nous a ouvert la barrière pour que j'y mette ma voiture et depuis ce temps-là on s'est liés d'amitié."

Pendant les 24h, je dois dormir 15h dans la semaine" Jeannine, patronne du bistrot Aux portes du circuit





Parmi eux, Fabrice Bourrigaud, le directeur du musée des 24h du Mans :"Jeannine voue un culte incroyable aux 24h. On retrouve sur les murs des photos anciennes des 24h du Mans, quelques dédicaces, c'est un peu comme si on était déjà dans le circuit, on est déjà en Terre sainte." Ce café, endroit de rencontre entre passionnés, Jeannine le fait vivre sans compter ses heures :"J'ai passé toute ma vie ici. Tous les jours de 7h30 jusqu'à 20h. Pendant les 24h je dois dormir 15h dans la semaine."

Jeannine est connue comme le loup blanc, Henri Pescarolo prend souvent de ses nouvelles comme d'autres pilotes connus. "C'est la grande famille. Même des gens qui ne se connaissent pas finissent par se connaître au bar". Cela fait dix ans que Jeannine annonce qu'elle part à la retraite mais elle est toujours là, aux portes du circuit pour le bonheur de toute sa clientèle.