24 heures du Mans : Alpine fête son grand retour en présence d’Ocon et d'Alonso

C’est un week-end de fête qui s’annonce pour la marque française lors de la 89ème édition des 24 heures du Mans dont le départ sera donné samedi 21 août à 16h. Car entre la dernière victoire de l’Alpine A442B au Mans le 11 juin 1978 et le départ de cette édition 2021 pris par l’Alpine A480, il se sera écoulé 15.777 jours, soit 43 ans, 2 mois et 10 jours. Une éternité.

Autant dire que c’est à un événement que les 50.000 spectateurs attendus aux 24 heures du Mans vont assister en préambule à la course, puisque Alpine va de nouveau s’aligner dans la catégorie reine de l’endurance avec son Hypercar floquée du numéro 36 et pilotée par le trio franco-brésilien Nicolas Lapierre, André Negrão et Matthieu Vaxiviere.

Organisé samedi à 14h10, cette parade accueillera sur le circuit de la Sarthe les deux pilotes Alpine F1 Team. Fernando Alonso, double Champion du Monde de Formule 1 et deux fois vainqueur des 24 Heures du Mans, prendra le volant d’une Alpine F1 pour un tour de circuit. Quant à Esteban Ocon qui vient d’offrir à Alpine son premier succès en F1 au Grand Prix de Hongrie, il suivra son co-équipier au volant d’une A110 GT4, une voiture ayant remporté la GT4 International Cup en 2018 avant de briller à travers l’Europe.

Esteban Ocon et Fernando Alonso Crédit : Alpine F1 Team

Mais ce ne seront pas les seules Alpine à participer à cette présentation puisque le prototype A470 sacré au Mans en 2018 et 2019 en catégorie LMP2 sera aussi sur la piste avec Pierre Thiriet à son volant, suivi de Manu Guigou vainqueur du Rallye Monte-Carlo 2021 en Coupe FIA R-GT avec l’A110 Rally. Enfin cinq A110S défileront également avec entre autre, Lilou Wadoux, actuellement deuxième de l’Alpine Elf Europa Cup et leader de la catégorie Junior, ou encore Laurent Rossi, président d’Alpine Racing.

Comme en Formule 1, Alpine va donc se hisser au plus haut niveau de l’élite mondiale de l’Endurance à l’occasion de ces 24 heures du Mans avec l’espoir de faire retentir la Marseillaise devant un public bleu-blanc-rouge ce dimanche 22 août, 21 jours seulement après la victoire d’Esteban Ocon au Grand Prix de Hongrie de Formule 1.