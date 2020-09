24 Heures du Mans 2020 : la Toyota numéro 7 en pole position

publié le 18/09/2020 à 14:20

Comme prévu, c’est l’une des deux Toyota Hybrid qui s’élancera en tête des 24 Heures du Mans 2020. Avec un temps (presque record) en 3'15"267, Kamui Kobayashi permet à la firme Japonaise, vainqueur des deux dernières éditions, d’offrir la pole à la Toyota numéro 7.

Elle sera accompagnée sur la première ligne de la Oreca-Rebellion, qui a réalisé le 2e temps de cette séance de qualification grâce à l’Américain Gustavo Menezes.

Toyota, avec son prototype TS050 Hybrid qui développe plus de 1000 chevaux, vise un 3e sacre aux 24 Heures du Mans, notamment grâce à ses trois anciens pilotes de Formule 1 qui vont prendre place dans le cockpit de la numéro 8, le Suisse Sebastien Buemi, le Japonais Kazuki Nakajima et le Néo zélandais Brendon Hartley, alors que la numéro 7 a été confiée à Mike Conway, Kamui Kobayashi et Jose-Maria Lopez.

Le départ des 24 Heures du Mans sera donné samedi 19 septembre à 14h30 par Carlos Tavares, président du directoire du groupe PSA qui officiera en tant que starter de cette 88e édition.