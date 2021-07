Les saveurs de Chaumont-sur-Loire

Durant chaque émission, RTL vous régale vous présente les spécialités culinaires de la région visitée. Et aujourd'hui, c'est une évidence un peu particulière au programme, car il s'agit de Chantal Colleu-Dumond, directrice du Domaine de Chaumont-sur-Loire et du Festival international des jardins, qui a lieu tous les ans pour marquer le printemps et l'été.



L'ambassadeur de RTL vous régale du jour est Marc Richet, directeur général du comité régional du tourisme Centre-Val de Loire. Retrouvez également dans l'émission les petits challenges de Louise Petitrenaud ainsi que l'incontournable Défi frigo.



