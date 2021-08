Les 100 ans de la radio : la naissance d'un média populaire

Lecture - 4m02s

La naissance d'un média populaire : archive inédite du redémarrage de RTL en 1944 ! Parfois il faut bien peu de choses pour faire grimper l'audience. Une estrade en bois, une bonne idée et l'envie de faire chanter la France... RTL et le ploum ploum (1949) et un slogan (la maxime de tous nos ex-patrons) : "RTL c'est vous". Ecoutez Les 100 ans de la radio avec Laurent Marsick du 12 août 2021