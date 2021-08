Sur les traces de Napoléon Bonaparte : le château de Fontainebleau

Lecture - 4m46s

A l'occasion du bicentenaire de sa mort, retour sur la vie de Napoléon Bonaparte.



C'est "la vraie demeure des rois, la maison des siècles" : Fontainebleau est le seul château de France utilisé continuellement pendant 7 siècles. Et Napoléon Bonaparte va l'investir au moment où il devient empereur en 1804. 1500 pièces, 130 hectares de parcs et jardins, Fontainebleau c'est 2/3 de Versailles, et la seule salle du trône impériale encore visible, installée dans la chambre des rois. De la gloire à la chute, il n'y a parfois qu'un pas. Quelques pièces plus loin, se trouve le salon dit de l'abdication, dans ces fauteuils rouges l'empereur va se retrouver coincé par l'Histoire en 1814 ; le pays n'y est plus, fatigué par 6 guerres en 10 ans.



Ecoutez La chronique du jour avec Samuel Goldschmidt du 03 août 2021