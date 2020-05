Coronavirus: "Fort Boyard" bientôt déconfiné !

publié le 15/05/2020 à 14:27

Olivier Minne évoquait déjà le sujet il y a un mois dans "On refait la télé" sur RTL et cette fois c'est confirmé: les tournages de la prochaine saison de "Fort Boyard" (la 31ème !) commenceront bien dans un peu plus de trois semaines. "Nous allons enregistrer l'ensemble des onze émissions qui composeront cette nouvelle saison" a expliqué l'animateur au micro de Stéphane Bern, ce vendredi, dissipant ainsi le doute que l'urgence sanitaire faisait planer sur le mythique programme.

Bien sûr, a tenu à rappeler Olivier, toutes les précautions seront prises pour que les règles édictées par les autorités soient respectées: "Tout le monde sera masqué, les distances seront respectées entre tous les candidats et les personnages de l'émission. (...) C'est normal: notre programme aura aussi valeur d'exemple vis-à-vis des spectateurs." C'est donc une saison pas comme les autres que s'apprêtent à vivre les équipes du jeu créé en... 1990 !

Énigme n°1

"Je vais commencer par le prénom de la personnalité dont j’aimerais vous faire découvrir le nom. C’est un prénom d’origine écossaise qui signifie « celui qui règne »

… Jusque là ça va, mais un personnage de fiction, assez sympathique mais qui présente quand même pas mal de défauts, a, me semble-t-il, un peu déconsidéré ce prénom là…

Né en 1946, il est le quatrième d’une famille de 5 enfants. La famille est d’origine allemande. Son grand père a fait fortune en gérant des restaurants et son père dans l’immobilier.



Une enfance un peu difficile conduira ses parents à le placer dans une école militaire . Un cursus qui ne l’empêchera pas d’échapper à la guerre du Vietnam en obtenant trois reports d’incorporation

Il commence alors à travailler dans l’entreprise paternelle avant d’en hériter et d’en prendre la direction. Il est à son aise dans ce milieu dont la vulgarité et les fréquentations parfois troubles ne paraissent pas le déranger le moins du monde. Son terrain de jeu, c’est l’immobilier, les tours, les golfs, les casinos. Ses faillites éloignent les financiers trop traditionnels. Qu’importe, il gagne la confiance d’autres moins regardants et acquiert vite cette réputation de ne jamais respecter les contrats qui ne sont pour lui que de nouvelles bases de négociations.

Mais ce qui fait surtout sa singularité, c’est son sens et son amour de la publicité. Son nom s’affiche en grosses lettres sur tous les bâtiments qu’il possède. Il devient alors une marque . Et pour populariser plus encore ce nom ou cette marque il devient producteur et animateur d’une émission de téléréalité « the Apprentice » … Il y rudoie et insulte même les participants en prononçant cette phrase définitive qui signifie leur exclusion : you are fired … Tu es viré …



Son coup de maître, c’est en politique qu’il l’a accompli. Après avoir un temps soutenu le parti démocrate et songé à se présenter à la Maison Blanche avec Oprah Winfrey comme vice présidente, il change totalement de bord. Et comprenant avant les autres et contre les autres, que des millions d’américains sont prêts à se révolter contre des élites qui ignorent leurs angoisses, creusant sans cesse avec un mélange de roublardise et de démagogie ce terreau de la désespérance, il fait mentir tous les sondages et tous les spécialistes en devenant le 45 ème…

Le 45 ème quoi ? Je m’arrête. C’est à vous de me dire la suite et le nom de la personnalité dont je vous ai parlé…"

La réponse: Donald Trump.

Au téléphone pour en parler avec nous: Philippe Corbé, correspondant d'RTL aux États-Unis.

Donald Trump face aux journalistes le 24 avril dernier. Crédit : Olivier DOULIERY / AFP

Énigme n°2

"Je vais vous parler maintenant d’une chanson qui est un hymne à la paix et qui détient, en France, un record depuis 43 ans dont on peut penser sans trop de risques de se tromper, qu’il ne sera jamais battu …

L’histoire de cette chanson, c’est aussi celle de son interprète. A l’époque une jeune femme de 19 ans. Jusqu’alors, elle vivait chez ses parents qui tenaient un restaurant, le Ribatejo. Ils sont portugais, on chante volontiers le fado après les repas. Et des artistes viennent de temps en temps se produire dans ce lieu.



Et la jeune fille de la maison ? Eh bien elle aussi, elle chante … Un soir, elle chante une chanson de Jacques Brel. Et dans la salle, il y a un compositeur du nom de Jean-Paul Cara. Il est émerveillé par le talent de la jeune fille et lui dit : je vais t’emmener à l’Eurovision.

Il y aura un premier disque en 1976 avec notamment ce titre Ma Colombe:

> MARIE MYRIAM - Ma colombe

Et l’Eurovision dont lui avait parlé Jean-Paul Cara ? Ce sera pour l’année suivante. Avec une chanson dont il a composé la musique et dont Joe Graci a écrit les paroles. A l’époque, il faut passer un concours. Deux demi finales, puis une finale, avec vote des téléspectateurs par téléphone. Et c’est cette chanson que, jusqu’alors, aucune maison de disques ne veut produite ( elle le sera finalement par Polydor) qui est désignée pour représenter la France au concours qui aura lieu à Londres.

La chanteuse passe en 18ème et dernière position. Lors des votes, la France reçoit trois fois 12 points, de la part de l’Allemagne de la Finlande et de la Suisse et remporte au total 136 points ce qui la classe en tête. Michèle Torr qui représente Monaco prendra, elle, la quatrième place.

Je vous dis quelques paroles de cette chanson

"Blanc l'innocent, le sang du poète

Qui en chantant invente l'amour

Pour que la vie s'habille de fête

Et que la nuit se change en jour

Jour d'une vie ou l'aube se lève

Pour réveiller la ville aux yeux lourds

Où les matins effeuillent les rêves

Pour nous donner un monde d'amour"

Mais quel est son titre ? Et qui en est l’interprète ?"





La réponse: L'oiseau et l'enfant.

Au téléphone pour en parler avec nous: Marie Myriam, l'interprète de la chanson, gagnante de l'Eurovision 1977.

> Eurovision 1977 Marie Myriam L'oiseau et l'enfant

Énigme n°3

"Je vais vous raconter l’histoire d’un lieu que vous connaissez forcément, au moins de nom et j’ajouterai même que vous l’avez sans doute vu plusieurs fois sans pour autant ne l’avoir jamais visité …

Sa gestation, si je puis dire a été longue.

Remontons à Louis XIV. En 1666, il ordonne la construction d’un arsenal militaire à Rochefort pour y fabriquer des bateaux de guerre.

Mais on s’aperçoit qu’une fois qu’ils ont été amenés dans la rade, ce qu’il faut faire à la force des bras, ils sont vulnérables aux tirs ennemis. On repère alors un haut fond dans le passage entre l’Ile d’Aix et l’ile d’Oléron, susceptible d’accueillir un fort qui protégerait les bateaux.

Le projet est abandonné mais renaît près d’un siècle plus tard, en 1760, après le sac de l’Ile d’Aix par les anglais. Mais nouvel abandon : ça coute trop cher.

Et voici que ce serpent de mer pointe à nouveau sa tête sous Napoléon qui est favorable à la construction de cette forteresse. On apporte même les blocs de pierre destinés à la construction. Mais une attaque des anglais, encore eux, en 1809, met fin, une fois encore au projet …



Mais alors ? Il va exister ce lieu ou pas ? Mais oui, patientez un peu. Il va être construit entre 1859 et 1866. Le plus drôle, si je peux dire, c’est qu’à ce moment-là, non seulement on est en paix avec les anglais, mais en outre, l’invention des canons à longue portée permettrait de défendre Rochefort depuis l’Ile d’Aix ou l’Ile d’Oléron.

Donc, on a cette forteresse, mais elle ne sert plus a rien.

Si … on va en faire une prison pour les Prussiens mais aussi pour les communards. Mais au bout de quelques années, le lieu est abandonné puis mis en vente.



C’est le département de Charente Maritime qui l’achètera en 1989. Et depuis 1990, s’y déroule un jeu très populaire diffusé dans plus de 30 pays.

Mais de quelle forteresse, vous ai-je parlé ?"



La réponse: Fort Boyard.

Au téléphone pour en parler avec nous: Olivier Minne.

Olivier Minne aux commandes de "Fort Boyard" sur France 2

Énigme n°4

"L’objet dont je vais vous parler et qui est devenu assez populaire ou parfois assez controversé dans nos villes, est d’abord un jouet.

Un jouet même assez rustique composé, à l’origine, d’une planche dotée de trois roues en bois. Les matériaux vont ensuite changer, apparition du métal, de pneumatiques et même d’un guidon.

Et dès 1910, certains de ces engins sont dotés de moteurs. Aux Etats-Unis c’est la société Autoped Company qui les construit et obtient dès 1915 un gros succès. Il faut dire que le modèle est équipé d’un moteur de 150 centimètres cube.

La mode gagne l’Europe. En Italie, on les appelle parfois des Volugrafo du nom de la marque la plus connue qui les commercialise. En Angleterre la plus utilisée s’appelle l’Excelsior Welbike. Et pendant la deuxième guerre mondiale, certains parachutistes sautent avec ce petit engin dans leur barda de façon à pouvoir se déplacer plus rapidement lorsqu’ils auront touché le sol.



On les utilise par la suite assez souvent dans les aéroports : c’est un moyen de circulation efficace pour les employés.

Mais c’est depuis l’apparition des moteurs électriques, que cet engin est devenu, dans les grandes villes au moins, un moyen de transport très prisé. Au point que beaucoup de citadins qui n’en avaient jamais utilisé deviennent, une fois montés dessus, de véritables dangers publics et que l’on trouve parfois des sortes d’amoncellement d’engins de même sorte, comme si une fois qu’ils s’en étaient servi, leurs locataires n’avaient plus pour eux aucun attachement.

Un dernier mot peut-être. Savez-vous ce qu’est un trottin ? Eh bien, c’est ou plutôt c’était car ni le terme ni la fonction ne sont plus guère en vogue, un jeune garçon ou une jeune fille que l’on payait pour aller faire des courses. Et comme, pour être payés, ils voulaient en faire le plus possible dans une journée, ils effectuaient ces courses au trot. D’où le nom de trottin.



Je vous dis ça, je ne vous ai rien dit … Mais ça pourrait peut-être vous aider à trouver le nom de mon engin…"





La réponse: La trottinette.

Au téléphone pour en parler avec nous: Le romancier et essayiste Benoît Duteurtre.

Un homme fait de la trottinette électrique à Paris (illustration) Crédit : FRANCOIS GUILLOT / AFP