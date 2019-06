Les Japonaises protestent contre l'obligation de porter des talons hauts au travail

publié le 03/06/2019 à 17:12

Des Japonaises ont présenté ce lundi 3 juin une pétition au gouvernement. Elles protestent contre l'obligation de fait, pour les femmes, de porter des chaussures à talons au travail. La campagne #KuToo, qui joue avec les mots kutsu (chaussure) et kutsuu (douleur) a été lancée par l'actrice Yumi Ishikawa et suivie par près de 19.000 personnes sur la toile.



Les militantes soulignent qu'il est quasiment impossible d'échapper aux talons hauts lorsqu'on cherche un travail et une fois admise dans un bureau. "Aujourd'hui, nous avons déposé une pétition pour demander une loi interdisant aux employeurs de forcer les femmes à porter des talons, ce qui est de la discrimination sexuelle et constitue un harcèlement", a déclaré Yumi shikawa à la presse après s'être entretenue avec des responsables du ministère du Travail. "C'était la première fois qu'une telle demande parvenait au ministère", a-t-elle déclaré.

Tout est parti d'un simple tweet de l'actrice devenu viral dans lequel elle se plaignait de devoir porter des talons pour obtenir un emploi. "J'ai pris conscience du fait que tant de gens avaient le même problème et j'ai décidé de lancer cette campagne", a-t-elle expliqué.

En 2017, la province de Colombie-Britannique au Canada avait interdit aux entreprises de forcer leurs employées à porter des talons hauts, qualifiant cette pratique de dangereuse et discriminatoire.