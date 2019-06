Neggzia va trouver l'asile en France après avoir fui l'Iran où elle était menacée de prison et de coups de fouet

publié le 03/06/2019 à 11:34

Elle était menacée de prison et de coups de fouet pour avoir posé nue. Negzzia, mannequin iranien originaire de Téhéran pourra obtenir l'asile en France, a annoncé Christophe Castaner sur son compte Twitter dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 juin.



"L'asile lui sera naturellement proposé. L'Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides, ndlr.) me l'a confirmé", a écrit le ministre de l'Intérieur peu après 4 heures du matin. "Ses services sont en contact avec elle, son dossier examiné avec l'attention bienveillante due à sa situation", a-t-il également affirmé.

Sur son compte Instagram, Negzzia a réagi dans la foulée, remerciant le ministre " du fond du coeur" pour son "soutien". Le mannequin a ajouté : "Votre message m’a beaucoup émue. La France est un pays merveilleux que j’aime et, comme tous les artistes iraniens, je m’en sens tellement proche. C’est un immense bonheur de pouvoir enfin regarder l’avenir avec plus de sérénité. Merci encore, je ferai honneur à cette main que votre pays me tend".

Âgée de 29 ans, Negzzia a fui son pays après des menaces de prison et de coups de fouet, a-elle raconté au Parisien pour avoir posé nu dans l'objectif. Elle avait été dénoncée par un photographe qui avait, dit-elle tenté de la violer. Exilée à Paris, elle a fini par se retrouver à dormir dans la rue.