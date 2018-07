et Capucine Trollion

La saison estivale : le meilleur moment de l'année pour enfin prendre le temps de rattraper toutes les séries que vous n'avez pas pu binge watcher le reste de l'année. Bonne nouvelle, les plateformes de streaming en ligne permettent de décider quand et où vous aller pouvoir appuyer sur la touche lecture de votre télécommande.



Que vous soyez une spectatrice matinale, une insomniaque chronique ou une fanatique en puissance prête à passer les 8 prochaines heures devant un écran, vous pouvez vous diriger les yeux fermer vers plusieurs plateformes de streaming en ligne telles que Netflix et OCS. Cette dernière propose d'ailleurs un bouquet de séries suffisamment conséquent pour vous occuper durant les semaines à venir.

Au programme : une fiction d'anticipation où des robots partent à la conquête de leur émancipation et des récits de femmes en apparence (seulement) ordinaire.

1. "Westworld"

L'histoire : dans un futur éloigné, les êtres humains se rendent dans un parc d'attraction où ils peuvent vivre d'incroyables aventures en compagnie de robots plus vrais que nature.



Pourquoi on aime : la narration virtuose portée par des personnages féminins forts en quête d'émancipation.

2. "Big Little Lies"

L'histoire : comment une petite ville bourgeoise des États-Unis devient le théâtre d'un meurtre.



Pourquoi on aime : les personnages féminins sont incroyablement bien écrits et l'intrigue est tout aussi prenante... voire un peu traumatisante.

3. "Insecure"

L'histoire : le quotidien d'une afro-américaine dans la société comme on la connaît (avec toutes ses contradictions donc).



Pourquoi on aime : pour son parti-pris comique et ses héroïnes pleines d'énergie.

4. "Girls"

L'histoire : Hannah dit au revoir aux spectateurs dans une ultime saison où elle va découvrir la maternité.



Pourquoi on aime : cette sixième saison donne un nouveau (et dernier) souffle à la série créée par Lena Dunham. Pour comprendre toutes les subtilités dans l'art de devenir adulte.