publié le 04/07/2017 à 11:52

Jin Erso, Rey, Princesse Leia, Padmé Amidala... ces héroïnes bataillant dans la galaxie très très lointaine ont enfin droit à leur heure de gloire sur le petit écran. Lundi 3 juillet, Disney a dévoilé sur sa chaîne Youtube une nouvelle série, intitulée Star Wars Forces of Destiny. Cette création originale animée a pour but d'explorer des petites histoires inédites mettant sous le feux des projecteurs les personnages féminins de la célèbre franchise.



Dans ces mini-épisodes de quelques minutes, les fans les plus fervents pourront reconnaître les voix des actrices incarnant ces guerrières emblématiques sur grand écran. Daisy Ridley et Felicity Jones se sont prêtées au jeu pour leurs personnages respectifs, comme Lupita Nyong'o qui reprend son rôle de Maz Kanata. Carrie Fisher et Natalie Portman ne seront elles pas au casting, l'actrice de Clone Wars Catherine Taber s'occupant de faire la voix des deux princesses.

Un premier épisode a été diffusé dès le 3 juillet, mettant en scène Rey et BB8 peu de temps après leur rencontre, face à une redoutable créature qui essaie d'avaler l'adorable robot. Huit épisodes seront publiés prochainement sur la chaîne Youtube de Disney, les huit autres seront diffusés plus tard dans l'année, sur Disney XD.