publié le 19/07/2017 à 15:11

C'est une des séries les plus intenses. Blindspot est de retour sur TF1 mardi 19 juillet pour une deuxième saison, quelques mois après son arrêt. Jane, une jeune femme amnésique, avait été retrouvée nue et le corps couvert de tatouages au début de la saison 1.



Commençait alors une enquête pour découvrir son identité et l'origine de ses tatouages : ils vont aider le FBI à trouver le ou les coupables de plusieurs actions criminelles.

La fin de la première saison laissait ouverte une nouvelle intrigue, tant au niveau des personnages que des enquêtes à mener. Un nouvel ennemi se profilait pour Jane, dont on ne connaissait toujours pas la véritable identité. Dans ces nouveaux épisodes, Jane va devoir apprendre à jouer sur deux fronts et à redoubler d'efforts pour découvrir la vérité. Elle devra aussi affronter de nouveaux ennemis, tout en essayant d'avoir une vie privée.

1. De nouveaux visages

De nouveaux acteurs rejoignent le casting de Blindspot pour la saison 2. Avec le décès de Bethany Mayfair à la fin de la saison 1, et donc le départ de l'actrice Marianne Jean-Baptiste, les scénaristes ont introduit trois nouveaux personnages dans l'intrigue. Archie Panjabi joue Nas Kamal, surnommée la dame de fer. Née au Pakistan, elle est à la tête de la Division Zéro, une branche secrète de la NSA. L'actrice Archie Panjabi est bien connue du grand public puisqu'elle tenait le rôle de Kalinda Sharma dans The Good Wife.



Elle est accompagnée de Luke Mitchell, qui interprète Ian Roman Kruger, un ancien terroriste et consultant du FBI. Le comédien a été aperçu dans la série Marvel : Les Agents du SHIELD dans laquelle il joue Lincoln Campbell.



Michelle Hurd rejoint le casting de "Blindspot" pour la saison 2 Crédit : jeff Neumann/Warner Bros/NBC

Enfin, Michelle Hurd rejoint le casting pour interpréter Ellen Briggs, un personnage trouble aussi connu sous le nom de Shepherd. L'actrice a été aperçue dans de nombreuses séries, notamment Devious Maids, Daredevil, diffusée sur Netflix et plus anciennement dans The Glades et Gossip Girl.

2. Jane en agent double

Jane (Jaimie Alexander) va devoir travailler ses talents de comédienne dans cette nouvelle saison de Blindspot. La jeune femme va en effet devenir un agent double dès les premiers épisodes, travaillant à la fois pour le FBI et pour Sandstorm. Elle va devoir se faire accepter par Shepherd, qui doutera longtemps de sa loyauté. Pour faire avancer la mission et permettre à ses collègues de rester en sécurité, Jane ira jusqu'à tuer.



Cette mission sera délicate pour la jeune femme, qui ignore toujours sa véritable identité, mais peut-être pas pour longtemps car les producteurs ont promis aux fans qu'ils apprendraient la vérité dès le premier épisode. À moins que cette nouvelle identité ne soit toujours pas la bonne pour Jane Doe.

3. Anagrammes et palindromes

Comme pour la première saison, les titres des épisodes de la saison 2 sont des anagrammes et permettent de former un message, qui donne ensuite des indices sur l'intrigue. Pour prendre au piège les téléspectateurs les plus avertis, les scénaristes ont cette fois-ci divisé les titres des épisodes en deux parties : la première forme un anagramme, tandis que la deuxième donne un palindrome.

Jane Doe va jouer un double jeu dans cette deuxième saison de "Blindspot" Crédit : David Giesbrecht/NBC

La moitié des titres français étant connue, l'anagramme donne : "Rien de plus dangereux. Ils invoquent la peur car leur moment est proche. Le FBI défend la constitution. L'armée de Shepherd ne sert qu'elle-même. Quand les soldats attaquent, nous combattons. Nous protégerons votre liberté". Un message à décoder en regardant les épisodes.



Pour la deuxième partie des épisodes, les titres anglais donnent le palindrome "Kurt Weller SOS". Kurt Weller est directeur adjoint du FBI et très proche de Jane Doe. Ce message indique-t-il qu'il est en danger ou qu'il est lui-même un danger ? Il faudra attendre la fin de la saison 2 pour le découvrir.