publié le 17/07/2017 à 12:04

L'actrice britannique Jodie Whittaker sera la première femme à interpréter le personnage principal de Doctor Who, la série culte de science-fiction de la BBC. La comédienne de 35 ans fera ses premiers pas dans la série pour l'épisode spécial de Noël 2017, a précisé la BBC qui a diffusé dimanche 16 juillet une brève bande-annonce, juste après la finale du tournoi de tennis de Wimbledon.



Jodie Whittaker a alors précisé d'emblée que les téléspectateurs ne devaient pas "être effrayés par (s)on genre", anticipant une polémique sur le choix d'une femme pour ce rôle.

"Les fans ont déjà vu de nombreux changements, et celui-ci en est seulement un nouveau, différent, mais pas effrayant". Retour sur la carrière d'une actrice britannique prête à entrer dans la légende avec le rôle du Docteur, un extraterrestre qui se déplace à bord d'une machine pouvant voyager dans l'espace et dans le temps et ayant l'apparence d'une cabine téléphonique de police bleue.





1. Du théâtre au cinéma

Après avoir étudié la comédie dans une école anglaise, Jodie Whittaker a fait ses premiers pas de jeune diplômée sur les planches en 2005 dans une pièce de théâtre intitulée The Storm, qu'elle a jouée dans le prestigieux Shakespeare's Globe, à Londres.



L'année suivante, elle décroche son premier rôle au cinéma dans Vénus de Roger Michell (Coup de foudre à Notting Hill), aux côtés de Peter O'Toole (Lawrence d’Arabie). Pour son interprétation de Jessie (alias "Venus"), Jodie Whittaker est nommée plusieurs fois lors de remises de prix britanniques, sans jamais décrocher de statuettes.

2. On l'a déjà vue dans plusieurs séries télévisées

Avant de représenter la 13ème incarnation du célèbre Docteur, Jodie Whittaker s'illustre depuis plus de dix ans dans plusieurs genres et sur plusieurs scènes : théâtre, cinéma, télévision, l'actrice de 35 ans est partout.



Elle a par exemple interprété Antigone au Royal National Theatre, on l'a aperçue en tant que réceptionniste dans la comédie adolescente St Trinian's, aux côtés de Viggo Mortensen et Jason Isaacs dans Good de Vicente Amorim et en tête d'affiche de Attack The Block de Joe Cornish.



Au rayon séries télévisées, Jodie Whittaker a fait quelques apparitions dans des productions britanniques dès 2006 puis a interprété un rôle marquant dans la dystopie Black Mirror. Elle y jouait le rôle d'une femme dont le couple bat de l'aile. À l'heure des puces dans le cerveau qui enregistrent les souvenirs de chacun, il est difficile de garder des secrets à sa moitié, et le personnage interprété par Jodie va le découvrir.



Mais c'est surtout dans la peau d'une mère endeuillée, pour Broadchurch, que Jodie Whittaker s'est fait connaître du grand public.

3. Elle est passeé de l'autre côté de la caméra pour un autre film sur le deuil

Si Broadchurch est une série à ranger dans le rayon "drame policier", le film Adult Life Skills, dans lequel Jodie Whittaker incarne une femme de 29 ans dont le frère jumeau vient de mourir, surf sur un autre registre : celui de la comédie.



Pour ce premier long-métrage écrit et réalisé par son amie d'enfance Rachel Tunnard en 2016, Jodie Whittaker est même passée du côté de la production. Les efforts et la créativité des deux femmes ont été récompensées par le Prix Nora Ephron, créé en 2013 pour encourager une nouvelle génération de femmes scénaristes et réalisatrices, peut-on lire dans un article de Stylist.



"En tant qu'actrice, travailler sur un projet où l'on se focalise principalement sur une voix féminine est rare !", a commenté la productrice de Adult Life Skills à Stylist. "Le Prix Nora Ephron reconnaît que ce monde est dur, particulièrement si vous êtes une femme", ajoute Jodie Whittaker tout en se lamentant sur le manque de représentation des femmes sur le petit comme le grand écran.

4. Une actrice féministe et engagée

Jodie Whittaker ne fait pas que se lamenter : elle agit. L'actrice a par exemple lancé en 2016 une campagne de sensibilisation avec l'ONG Action Aid pour renforcer la sécurité des femmes dans les villes et rappeler à tous et à toutes qu'une femme sur trois subi une agression sexuelle au cours de sa vie. "Une donnée trop importante pour être ignorée", souligne à Stylist l'actrice engagée.



Cette dernière a également écrit dans un article pour Action Aid qu'elle parrainait une petite fille en Afghanistan, un pays où beaucoup de filles ne pouvaient se rendre à l'école à cause des Talibans.



Après la grande annonce de la BBC, Jodie Whittaker a également enfin pu sortir du silence et s'exprimer sur le rôle iconique qu'elle va désormais incarner à la télévision britannique.



Dans une interview publiée par la BBC, l'actrice explique qu'être la première femme à incarner le rôle du Docteur est "une sensation incroyable".



"Cela me paraît énorme, en tant que féministe, que femme, que comédienne, qu'être humain, en tant qu'individu qui veut continuellement se pousser et relever des défis", a t-elle ajouté, visiblement plus que prête à relever ce défi devant des millions de téléspectateurs. Le rendez-vous est pris dès la fin de l'année 2017 pour l'épisode spécial Noël.