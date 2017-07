publié le 04/07/2017 à 12:26

L'attente a été longue. Près d'un an après la fin de la première saison, M6 diffuse mardi 4 juillet les deux premiers épisodes de la saison 2 de la série américaine Quantico. Un retour très attendu des fans, qui ont été nombreux à suivre les aventures de la jeune recrue du FBI l'été dernier. Mais si cette saison se centre toujours sur Alexandra Parrish, interprétée par Priyanka Chopra, de nombreuses choses vont changer autour d'elle.



À la fin de la saison 1, Alexandra, soupçonnée d'avoir poser une bombe à la gare de Grand Central de New York, parvenait à s'innocenter et à trouver le coupable, Liam O'Connor. Un retour au FBI lui étant interdit, Alexandra décidait de rejoindre la CIA, intéressée par ses compétences.

Un nouveau poste qui va avec de nouveaux collègues, de nouvelles intrigues et de nouveaux lieux. La deuxième saison de Quantico tourne définitivement la page de la première.

1. Un nouveau casting avec des visages familiers

Qui dit nouvelle agence de renseignements, dit nouveaux collègues pour Alexandra. Le renouvellement du casting est l'un des points essentiels de la saison 2 de Quantico, qui voit partir de nombreux personnages phares dès les premiers épisodes. Certains visages bien connus du public ne reviennent pas, à l'instar de Josh Hopkins, qui joue Liam O'Connor décédé à la fin de la première saison, mais aussi Graham Rogers, qui joue Caleb Haas et Marcia Cross, qui interprète sa mère Claire.







Ces départs annoncent aussi de nouvelles arrivées, dont certains visages sont connus du public. Russell Tovey, aperçu dans les séries Looking et Doctor Who, tient le rôle d'Harry Doyle, un jeune homme qui va en faire voir de toutes les couleurs à Alexandra. Blair Underwood, vu dans Sex and the City et The Event, est l'agent de la CIA Owen Hall et enquête directement avec Alexandra. Enfin Peal Thusi joue le rôle de Dayana Mampasi, une avocate brillante.

2. D'anciens protagonistes de retour

Que les fans se rassurent, d'anciens protagonistes vont revenir dans un ou plusieurs épisodes comme Aunjuane Ellis, qui joue Miranda, Johanna Brady, qui interprète Shelby et Yasmine Al Massri, qui est à la fois Nimah et Raina. Bien sûr Jake McLaughlin, qui joue Ryan Booth, le petit ami d'Alexandra, est lui aussi bien inscrit au casting.

3. Des intrigues qui mettent plus de temps à s'installer

En quittant le FBI pour la CIA, Alexandra laisse de côté les enquêtes sous tension pour se concentrer sur des affaires de plus longues durées. Les intrigues de la saison 2 s'en ressentent : moins de courses contre la montre et des affaires qui mettent plus de temps à s'installer.

La saison 2 de "Quantico" promet encore de belles émotions Crédit : ABC/Giovanni Rufino

Un changement dont a témoigné le créateur de la série, Josh Safran, dans une interview donnée à Entertainment Weekly : "L'histoire se déroulera plus lentement et personne ne sera recherché. La CIA, ce sont les renseignements. Ici, on récolte et on utilise ces renseignements, ce qui est forcément un travail de longue haleine. Il y aura toujours autant de retournements de situation mais il n'y aura pas de bombe à chaque épisode".

4. Alex et Ryan, un couple dans la tourmente

Le couple formé par Alex (Priyanka Chopra) et Ryan (Jake McLaughlin) est une des relations les plus appréciées des fans de Quantico. Eux qui ont connu de nombreux hauts et bas tout au long de la première saison ne vont pas pouvoir se reposer dans les premiers épisodes de la saison 2. En couple, puis séparés, amis, ennemis, ils en ont fait voir de toutes les couleurs au public. Mais c'est ensemble qu'Alexandra et Ryan parviennent à arrêter Liam O'Connor et à le mettre hors d'état de nuire dans le dernier épisode de la saison 1.



Il est donc tout naturel que les deux agents se rapprochent au début de la saison 2. Une hypothèse confirmée par Josh Safran dans son interview à Entertainment Weekly : "La première fois que vous allez voir Alexandra, vous les verrez ensemble (...) Alex et Ryan sont en couple". Mais l'idylle devrait être de courte durée. "Quelque chose de terrible va se produire entre Alex et Ryan dès les 45 premières secondes du premier épisode", a affirmé le créateur. La saison qui s'annonce haletante.