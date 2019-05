"Skate Kitchen" : le film qui vous donnera envie de skater

publié le 30/01/2019 à 08:08

Camille a une passion : le skate. Un été, elle décide de prendre le train pour New York, sa planche sous le bras, et de rencontrer les filles du Skate Kitchen, un groupe de skateuses qu'elle admire sur les réseaux sociaux.



Immédiatement adoptée par la bande, Camille (Rachelle Vinberg) va rider dans les rues de la Grosse Pomme, occuper les skateparks et enchaîner les ollies sous la caméra de Ruby et les encouragements de Kurt, Indigo ou encore Janay.

Skate Kitchen sort ce mercredi 30 janvier dans les salles françaises et on vous explique pourquoi le premier long métrage de Crystal Moselle est une pépite du cinéma comme on en a rarement vue dans les salles obscures.

> SKATE KITCHEN Bande Annonce (Jaden Smith, 2019)

Un film authentique

Avant d'être une œuvre de fiction, The Skate Kitchen est un véritable groupe de skateuses que Crystal Moselle a repéré dans le métro new yorkais. La réalisatrice leur a alors proposé de travailler sur un projet de court-métrage pour la marque Miu Miu avant de réitérer l'expérience pour une version plus longue.



Dans Skate Kitchen, l'amitié forte entre les actrices est bien réelle et joue une part importante quant à l'authenticité qui se dégage tout au long du film. De leurs conversations sur les règles à la manière dont elles sont filmées - sans fards et artifices - ces skateuses rendent le skate cool et en donnent une vision inclusive et féministe.

Un film féministe qui prône la sororité

S'il y a un stéréotype que Skate Kitchen dégomme, c'est bien celui que le skate est un sport réservé aux garçons. Les micro-agressions de la part de la gent masculine existent dans le film mais les filles prouvent par leur talent et leur répartie qu'elles méritent leur place dans les skateparks.



C'est d'ailleurs dans ce lieu qu'elles montrent aussi toute l'étendue de leur sororité : grâce à sa caméra, Ruby met en valeur les prouesses physiques de ses amies tandis que Kurt apprend à d'autres à réaliser des figures.



L’œil bienveillant de Crystal Moselle transparaît à travers toutes ces scènes : les corps féminins ne sont jamais sexualisés et impressionnent les spectateurs et spectatrices par leur technique et leur audace.

Un récit d'émancipation

Skate Kitchen aborde de nombreux sujets familiers au genre du teen movie : la quête de soi, l'amour, les ruptures amicales ou familiales mais aussi l'orientation sexuelle, le pardon et l'émancipation. Grâce à sa planche de skate, Camille se rend où bon lui semble et un puissant sentiment de liberté s'exprime lorsqu'elle glisse entre les taxis jaunes de New York.



"Vaz-y, lance-toi !" sont les premiers mots que l'on entend dans le film et les derniers que nous retiendrons : parce que la liberté peut parfois tenir à une simple planche de skate.