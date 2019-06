publié le 03/06/2019 à 10:30

"Relever à 50% les quotas de femmes existant dans tous les domaines", c'est la solution qu'a proposé Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, lors du Women's Forum Americas, organisé à Mexico les 30 et 31 mai.



"Il n’y a pas de raison de laisser des quotas à 30% ou 40% alors que nous représentons 52% de l’humanité. 50% est déjà un compromis", a expliqué Marlène Schiappa et d'ajouter : "Aucun pays au monde n’a atteint l’égalité femmes-hommes, et aucun ne peut l’atteindre seul".

Après les promesses, la secrétaire d'État a détaillé les actions pour parvenir à la parité : elle compte faire valider ce principe par le Haut conseil à l'Égalité (HCE) et proposer ensuite un nouveau texte de loi, permettant ainsi de faire évoluer la loi Copé-Zimmermann de janvier 2011, comme le précise un article de Challenges. Cette dernière fixe déjà à 40% la part des femmes dans les conseils d'administration des moyennes et grandes entreprises. Ce nouveau texte devrait également permettre de réactualiser la loi Sauvadet de mars 2012, relève Madame Figaro.

