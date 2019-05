publié le 24/05/2019 à 18:04

La défense de l'égalité des genres et la lutte pour les droits des femmes sont au cœur du projet européen. Qu'il s'agisse d'assurer aux Européennes un accès sûr et légal à l'avortement, de garantir une égalité salariale ou de mieux protéger les personnes LGBTQ+, plusieurs candidats aux élections européennes proposent dans leur programmes des mesures concrètes ayant pour objectif de favoriser une Europe plus inclusive et égalitaire.



De la France insoumise aux listes de La République en marche, le Parti Socialiste ou encore Europe Écologie-Les Verts, nous avons épluché les programmes de ces partis pour vous en ressortir les propositions les plus fortes.

S'il y a bien 34 listes candidates aux élections, certaines se trouvent absentes de cet article pour une raison : l'égalité ou la question des droits des femmes ne sont pas abordées dans leur programme.

La France insoumise

La liste menée par Manon Aubry et soutenue par Jean-Luc Mélenchon propose de "promouvoir l'égalité" en :

- imposant dans les conditions d’accès aux marchés publics le respect de l’égalité salariale

- faisant du droit à la contraception et de l'avortement des droits fondamentaux

- interdisant les mutilations des personnes intersexe

- garantissant le principe d'auto-détermination du genre

- accordant aux victimes de violences domestiques une allocation d'autonomie et un logement

- inscrivant dans l'UE que le mariage est une union légal entre personne de même sexe ou de sexe différent

Le Parti Pirate

La liste menée par Florie Marie, porte-parole du Parti Pirate, propose à l’Union européenne d'intégrer la protection des droits humains sans faire aucune distinction en fonction de l’orientation sexuelle ou du genre.

Rennaissance

Nathalie Loiseau, le 25 mars 2019 Crédit : JOEL SAGET / AFP

La liste menée par Nathalie Loiseau et soutenue par Emmanuel Macron (La République en Marche) et François Bayrou (Le Modem) veut créer une Europe "plus inclusive" en :

- mettant en place un "Pacte Simone Veil" dans le but d'harmoniser les droits des femmes en Europe (droits sexuels et reproductifs, lutte contre les violences faites aux femmes et égalité salariale)

- établissant la parité femmes-hommes au sein des institutions et agences européennes

Pace, parti des citoyens européens

La liste menée par Audric Alexandre propose d'aller vers une "République européenne" à travers un "Contrat social et environnemental pour les citoyen(ne)s européen(ne)s" en :

- exigeant la parité dans les conseils d'administration des entreprises

- formant les agents à la lutte contre les discriminations

- demandant à tous les membres de la République européenne de reconnaître le mariage pour tous et d'autoriser les adoptions pour les couples de même sexe

- permettant aux personnes trans de changer d'état-civil gratuitement et simplement

- obligeant l'égalité salariale à poste égal

- instaurant un congé paternité obligatoire

Urgence écologique

La liste menée par Dominique Bourg et soutenue par Delphine Batho, députée et présidente de Génération écologie, propose d'activer les procédures d'exclusion prévues par les traités européens contre les États membres ne respectant pas les droits fondamentaux, notamment les droits des femmes.



Cette liste propose également une législation sur la stricte égalité salariale, en s’inspirant de la loi islandaise.

Envie d'Europe écologique et sociale

La liste menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le Parti socialiste et Place Publique propose de favoriser l'égalité en :

- légiférant sur le congé parental

- mettant en place une politique européenne globale et contraignante et un agenda européen de l’égalité femmes-hommes

- exigeant la ratification de la Convention d’Istanbul pour lutter contre les violences faites aux femmes

- inscrivant le droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE

- créant un poste de commissaire européen à l’égalité femmes-hommes

- faisant du mariage pour tous un droit universel dans l'UE

Allons enfants

La liste menée par Sophie Caillaud se concentre sur quelques propositions très concrètes pour créer une Europe plus inclusive en :

- mettant en place des mesures pour faciliter l'accès aux protections hygiéniques

- développant une plateforme européenne de promotion de l'égalité salariale

Lutte ouvrière

La liste menée par Nathalie Arthaud, ancienne candidate à l’élection présidentielle, et soutenue par Arlette Laguiller ne propose pas de mesures concrètes mais se prononce :

- contre l'oppression des femmes en général

- contre les entraves au droit à l’IVG dans certains pays comme la Pologne ou à Malte

- contre les inégalités salariales

Pour l'Europe des gens contre l'Europe de l'argent

Ian Brossat lors d'un débat en vue des élections européennes, le 23 mai 2018 à La Plaine-Saint-Denis Crédit : STEPHANE DE SAKUTIN / POOL / AFP

Dans le programme de cette liste du Parti communiste menée par Ian Brossat, de nombreuses propositions concernent l'égalité entre les femmes et les hommes partout en Europe, parmi lesquelles :

- la mise en oeuvre de l'égalité salariale en contrôlant et sanctionnant les entreprises qui ne la respecte pas

- le soutien et le financement de formation des femmes dans les filières scientifiques et techniques

- la garantie d'un accès sûr et légal à l'avortement

- l'ouverture de la PMA à toutes les femmes et aux personnes trans

- la reconnaissance des couples de même sexe avec ouverture du droit à l'adoption pour tous les couples

- la reconnaissance des droits et dépathologisation des personnes trans et l'interdiction des mutilations des enfants intersexes

Liste citoyenne du printemps européen

Cette liste menée par l'ancien candidat à l'élection présidentielle Benoît Hamon propose plusieurs mesures pour "réaliser enfin l'égalité" en Europe :

- la sanctuarisation du droit à l'avortement comme condition sine qua non à l'adhésion à l'UE

- un alignement de la législation de tous les États-membres sur les questions de violences de genre

- la mise en place d'une directive anti-précarité des femmes afin d'imposer la transparence des salaires et sanctionner en cas de non-respect de l'égalité salariale

- la création d'un congé parental pour le second parent, lui aussi rémunéré

À voix égales

La liste citoyenne féministe menée par Nathalie Tomasini, ancienne avocate de Jacqueline Sauvage, propose de :

- mettre en place des outils juridiques efficaces pour lutter contre les violences intra-familiales et professionnelles et sanctionner l’inégalité des droits

- créer les conditions d’une rémunération égale à compétence égale entre hommes et femmes, sous peine de sanctions

- lutter contre toute forme de violences, sociales, fiscales, raciales et de genres

- d'instaurer un équilibre écologique, un écoféminisme éthique pour préserver les droits de la nature

Union de la droite et du centre

La liste menée par François-Xavier Bellamy, actuel adjoint au maire de Versailles, et soutenue par le parti Les Républicains propose d'investir dans l'emploi des femmes via un "Plan Marshall Euro-Africain" dans un objectif de "croissance partagée".

Europe écologie-Les verts

Yannick Jadot le 23 mai 2019 à La Plaine-Saint-Denis Crédit : STEPHANE DE SAKUTIN / POOL / AFP

La liste menée le député européen Yannick Jadot et soutenue par le parti EELV tient dans son programme à "garantir des droits pour tous et toutes" en :

- mettant en place un congé réellement partagé entre les deux parents

- mettant en place la transparence des salaires

- constitutionnalisant le droit à l'avortement et à la contraception

- demandant la ratification par l’ensemble des États-membres de la Convention d'Istanbul

- en formant les force de l'ordre à l'accueil des des personnes ayant fait l’objet de violences sexistes ou sexuelles

- en interdisant les mutilations envers les enfants intersexes

- en autorisant le mariage pour tous partout en UE