publié le 25/02/2019 à 10:08

"Je n'arrive pas à croire qu'un film qui parle des menstruations vient de remporter un Oscar". Rayka Zehtabchi, réalisatrice de Period. End of Sentence ("Point. Fin de la phrase") était émue lorsque son film a remporté l'Oscar du meilleur documentaire - court métrage durant la 91ème cérémonie des Oscars, qui avait lieu dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 février. à Los Angeles, a rapporté Hello Giggles.



La productrice, Melissa Berton, a ensuite expliqué lors de son discours que les règles (jeu de mots entre "period" signifiant en anglais à la fois le point final d'une phrase et les règles) devaient être la fin d'une phrase et non pas de l'éducation d'une fille.

Period. End Of Sentence est disponible sur la plateforme de streaming en ligne Netflix sous le titre Les règles de notre liberté. Il va à la rencontre de plusieurs indiennes et indiens pour parler du sujet (tabou) des menstruations et montre à quel point il peut être difficile d'être une femme ou une fille en Inde, quand on a ses règles.