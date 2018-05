Blair Imani : une activiste musulmane et queer qui se bat contre les clichés

publié le 10/05/2018 à 08:02

Elle se définit comme une activiste noire, musulmane et queer. Blair Imani est une figure du féminisme intersectionnel aux États-Unis et elle n'hésite pas à casser les préjugés et à défier les stéréotypes racistes, sexistes ou homophobes.



Très engagée dans la lutte contre le racisme et les violences contre les Noirs-Américains, cette jeune femme est aussi une militante pour les droits des personnes LGBTQI+. Elle est la fondatrice et directrice du projet Equality for HER, une plateforme éducative dédiée aux femmes et aux personnes non-binaires. Écrivaine, elle prend souvent position pour faire avancer la lutte pour l'égalité.



Blair Imani est surtout très connue pour sa participation aux manifestations de protestation après la mort d'un homme noir tué par deux policiers, à Baton-Rouge, en Louisiane, en septembre 2016.

HAPPY PrEIDe!!! #PrEIDe #EidMubarak #HappyPride Une publication partagée par Blair Imani (@blairimani) le 25 Juin 2017 à 8 :53 PDT

Figure de la protestation à Baton-Rouge

Membre du mouvement Black Lives Matter, cette jeune femme dénonce depuis plusieurs années les violences racistes contre les Noirs, récurrentes aux États-Unis. En 2016, alors qu'elle participe à une manifestation pacifiste suite à la mort d'Alton Sterling à Baton-Rouge, elle est arrêtée par la police.

Sur son compte Instagram, elle raconte : "J'ai été détenue par une équipe de la force spéciale dans la paroisse de l'est de Baton-Rouge, alors que j'exerçais mon droit du Premier amendement" de la Constitution américaine, autorisant les citoyens à se réunir pacifiquement. Elle affirme avoir été piétinée et menacée verbalement.

S'affirmer en tant que musulmane et queer

En juin 2017, Blair Imani fait son coming-out en tant que queer, c'est-à-dire qu'elle peut vivre des relations amoureuses comme sexuelles avec des personnes, peu importe la façon dont elles définissent leur genre. Elle raconte la vague de haine qu'elle a reçu. Beaucoup de personnes l'ont traité d'homophobe quand elle s'est converti à l'islam.

Beaucoup de personnes pensent que les musulmans queer ne peuvent pas exister. Moi, j'existe. Blair Imani Partager la citation





"Lorsque j'ai commencé à porter le hijab, ma visibilité en tant que musulmane semblait encourager le harcèlement", déclare-t-elle lors du GLAAD Gala 2017, une cérémonie pour récompenser les médias et les personnalités pour leur rôle dans la représentation de la communauté LGBTQI+. "Beaucoup de personnes pensent que les musulmans queer ne peuvent pas exister. Moi, j'existe", ajoute-t-elle fièrement.

> Blair Imani raconte son histoire au GLAAD Gala 2017.

Malgré les menaces et les messages de haine qu'elle a reçu, la jeune activiste veut faire passer un message d'espoir. Elle raconte : "J'ai reçu du soutien de la part des musulmans queer et de jeunes du monde entier", rapporte Teen Vogue.



Blair Imani est l'auteure d'un livre qui raconte le parcours de 70 héros contemporains qui changent le monde. Modern HERstory sortira au mois d'octobre 2018.