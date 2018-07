publié le 30/03/2018 à 11:21

"Pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles contre les femmes", la militante féministe Caroline de Haas a annoncé jeudi 29 mars sur le plateau de Quotidien, diffusé sur TMC, le lancement de la "première agence non gouvernementale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles".



Baptisée Le Groupe F, ce "mouvement de masse" féministe a un maître-mot : l'action, comme on peut le lire sur son site internet. "Nous recrutons des agentes et des agents partout en France et leur confions une mission chaque jour pour faire reculer toutes les violences", précise le site qui vous propose, à vous aussi, de vous inscrire à une newsletter pour adhérer au mouvement.

Vous pouvez même vous engagez un peu plus via un formulaire et ainsi recevoir directement sur votre téléphone, via un groupe Whatsapp, les dernières informations du Groupe F.

> Rejoignez le Groupe F ! Date : 30/03/2018

"Les violences sexistes et sexuelles peuvent aussi être des violences racistes, lesbophobes ou encore liées au handicap", précise Le Groupe F dans le premier mail que vous pourrez recevoir après inscription.



"Notre groupe d’action est mobilisé contre l’ensemble des violences et discriminations que subissent les femmes en raison de leur sexe mais aussi de leur couleur de peau, leur identité de genre, leur handicap, leur apparence physique, leur orientation sexuelle, leur religion, leur âge, leur situation sociale…"

Un Time's Up à la française

La page d'accueil du site héberge déjà plusieurs articles permettant d'illustrer en un coup d’œil ce qu'est la culture du viol ou explique le principe derrière ce qu'on appelle dans le jargon militant, "la stratégie de l'agresseur", ces comportements que l'on retrouve ici et là auprès d'une majorité d'hommes ayant agressé sexuellement des femmes.



Le Groupe F, c'est aussi, selon une vidéo de présentation publiée sur Youtube, des formations, des défis individuels, une veille des médias ou encore une aide dans l'orientation des victimes. Une sorte de Time's Up à la française dont la première mission aura lieu en avril.



En attendant, vous pouvez suivre l'actualité du Groupe F sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et Whatsapp.