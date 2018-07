Marlène Schiappa répond aux remarques sexistes sur son décolleté

publié le 27/07/2018 à 11:50

Un décolleté et une avalanche de commentaires sexistes. C'est ce que vivent de nombreuses femmes au quotidien, jugée sur la tenue qu'elles ont choisi de porter. Ce mardi 24 juillet, c'est Marlène Schiappa qui en a fait les frais.



Invitée sur le plateau de BFM TV pour parler de l'affaire Benalla, la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes a provoqué la colère de certains internautes, non pas à cause de ses propos, mais de sa tenue vestimentaire. En pleine canicule, elle avait choisi de s'habiller avec une robe et une veste.



Mais des téléspectateurs ont jugé sa robe trop décolletée et ont publié des commentaires sexistes et haineux sur Twitter. "Non mais, est-ce que c'est une tenue de ministre ? Comment pouvons-nous supporter que le gouvernement de la France soit tombé si bas ?", écrit un utilisateur du réseau social.

La tenue de la #Schiappa sur #BFM ... Ca transpire l'urgence et les conseillers en com qui se sont dit: "L'est trop conne: faut faire péter le décolleté !". Sauf que dans le cas de Marlène, fallait penser au push up ! #carambaencoreraté pic.twitter.com/loLrtXfaLD — Alexandre Caget (@contrexpert) 24 juillet 2018

Plusieurs messages d'insultes et de haine ont été postés, à la suite de son apparition télévisée. "La Schiappa a fait péter le décolleté sur BFM TV pour détourner l'attention et vendre plus de bouquins sur ses douches ou quoi ?", écrit un autre internaute.

Si de telles diffamations pouvaient de temps en temps être publiquement punies, les réseaux sociaux ne s'en porteraient que mieux @MarleneSchiappa. Manifestement les quelques condamnations erratiques ne suffisent pas ¿

Je viens de balancer mon premier porc... pic.twitter.com/QWRHAfQpRl — Sébastien L. ¿ (@Tiembs) 25 juillet 2018

La secrétaire d'État réagit

Quand elle a pris connaissance de ces attaques misogynes, Marlène Schiappa a publié un tweet pour répondre à celles et ceux qui ont critiqué sa tenue. "Découvre des centaines de tweets insultants/agressifs au sujet de la tenue (robe + veste) portée", écrit-elle.

Découvre des centaines de tweets insultants/agressifs au sujet de la tenue (robe+veste) portée sur #BFMTV

Au-delà de ma personne (jamais habituée à cela) une Nième preuve de ce que subissent les femmes en politique !

Il fait 36 degrés mais on nous invite à nous "couvrir" ! pic.twitter.com/250H8CSKZb — ¿¿ MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 26 juillet 2018

La secrétaire d'État a également tenu à remercier les internautes qui ont pris sa défense face à ce déferlement de haine sexiste. "Merci à celles et ceux qui ont rappelé que les femmes (politiques ou pas) s'habillaient comme elles le souhaitent en 2018 et ne sont pas responsables des délires ou frustrations des internautes, et rappelé que désormais le cyberharcèlement en meute est puni", conclut-elle dans un second message.