L'Américaine qui a inspiré l'image de "Rosie la riveteuse", est morte

publié le 26/01/2018 à 20:50

Naomi Parker Fraley, l'Américaine qui a inspiré "Rosie la riveteuse" est morte lundi 22 janvier à l'âge de 96 ans. Tout le monde connait cette image, et son slogan "We can do it", en français : "Nous pouvons le faire". Sur l'affiche, une jeune femme brune pose fièrement sur fond jaune.



Elle porte un bleu de travail et un foulard rouge à poids blanc noué sur tête pour sa sécurité. De profil, elle nous regarde, déterminée... La manche de son uniforme d'ouvrière retroussée, muscle du bras tendu, elle serre le poing. À la fin de l'année 1941, les États-Unis sont frappés par l'attaque de Pearl Harbor et entrent dans la Seconde Guerre mondiale. Les femmes remplacent en masse les hommes dans les usines ! Elles sont surnommées Rosie la riveteuse.

En février 1943, l'artiste J. Howard Miller crée alors cette fameuse affiche "We can do it !" pour lutter contre l’absentéisme et les grèves dans l'entreprise d'énergie Westinghouse Electric Corporation. "L'objectif de Roosevelt était de permettre aux États-Unis de remporter la guerre avant tout, de par leur puissance économique. Et les femmes, du coup, se sont vues ouvrir des emplois d'où Rosie la riveteuse. Elles sont 12% dans les chantiers navals, elles sont 40% dans les usines", rappelle Pierre Mélandri au micro de RTL, historien des États-Unis.

L'identité de la jeune femme découverte en 2015 seulement

Après des années d'oubli, Rosie la riveteuse est finalement remise au goût du jour par les féministes à partir des années 1980, jusqu'à entrer dans l'imaginaire populaire. À cette époque, personne ne sait vraiment qui est la jeune femme sur l'affiche. Il faudra attendre 2015 pour qu'un professeur, James J. Kimble découvre sa véritable identité, Naomi Parker Fraley. En 1942, âgée de 20 ans, elle travaille avec sa sœur sur la base navale américaine d'Alameda en Californie quand elle est photographiée, penchée sur sa machine...



Le créateur de l'affiche se serait inspiré de cette photo. En 2016, Naomi Parker Fraley avait accepté de poser avec sa sœur sur fond jaune, vêtue à nouveau d'un bleu de travail et d'un bandana. Dans une interview, elle expliquait simplement : "Les femmes de ce pays ont besoin d'icônes de nos jours. Si elles pensent que j'en suis une, cela me rend heureuse."