publié le 27/07/2017 à 09:40

Vous avez enfin le temps de vous poser. Fini les journées à rallonge où vous essayez - tant bien que mal - de cocher toutes les obligations de votre "to do list" pro, tout en prenant le temps de marcher les 10.000 pas quotidien conseillés par les professionnels de santé, vous tenir au courant de l'actualité du monde, des histoires amoureuses foireuses de vos potes et de passer ce coup de fil à votre grand-mère pour la remercier du billet qu'elle vous a envoyé pour Noël.



Vous êtes en vacances, le rythme ralenti, vous voilà enfin prête à relâcher la pression et rattraper les verres que vous n'avez pas eu le temps de prendre avec votre meilleure amie comme les séries que vous avez vu défiler toute l'année dans vos fils d'actualité. Reste à savoir par quelle(s) production(s) allez-vous commencer ?

Que vous soyez plutôt nostalgique, adepte de fantastique ou de teen drama, la rédaction de Girls vous a sélectionné les meilleures séries sorties cette année et à rattraper pendant l'été en streaming sur Netflix.

1. "13 Reasons Why"

L'histoire : Hannha Baker, lycéenne dans une petite ville américaine, s'est suicidée. Dans une série de treize cassettes audio, la jeune fille raconte à celles et ceux qui ont contribué à son mal-être son histoire et pourquoi elle a décidé d'y mettre fin.



Pourquoi on aime : la série montre le harcèlement comme on ne l'avait jamais vu sur petit écran. Une histoire singulière qui donne à réfléchir et permet d'ouvrir le débat sur le suicides des adolescents.

2. "Gilmore Girls"

L'histoire : neuf ans après la fin de la série culte, Netflix a ressuscité l'incontournable duo mère-fille Loreila-Rory pour suivre une année de leur vie d'adulte à adulte. Relations amoureuses peu stables, écriture d'un livre, thérapie, mariage, grossesse... La saison s'articule autour de l'affirmation de soi et du pardon des deux Gilmore Girls préférées de la petite ville américaine de Stars Hollow.



Pourquoi on aime : pour la tonalité nostalgique d'une série emprunte de modernité.

3. "Glow"

L'histoire : elles ne sont pas catcheuses professionnelles et, pourtant, elles vont briller à la télévision dans un show dédié à ce sport spectaculaire. Glow raconte les coulisses de cette émission lancée en 1986 et suivie par des millions de téléspectateurs avant de tomber dans l'oubli après son annulation en 1990.



Pourquoi on aime : pour son cynisme et sa manière de nous dire que tout est possible... même dans un monde dominé par les hommes

4. "The OA"

L'histoire : Prairie Johnson a disparu pendant 7 ans. Lorsqu'elle revient, la jeune femme a retrouvé la vue et raconte son histoire d'enlèvement et de prise d'otage à une poignée d'adolescents.



Pourquoi on aime : l'interprétation de Brit Marling, également créatrice et scénariste de la série, est d'une troublante intensité dans cette histoire au suspens parfaitement maîtrisé.

5. "Girlboss"

L'histoire : Sophia, la vingtaine, est une jeune femme un peu paumée dans la ville la plus cool des États-Unis (San Francisco, en Californie) mais dont la personnalité va lui permettre de faire décoller son empire, Nasty Gal, une marque de fringues bien réelle.



Pourquoi on aime : pour le ton impertinent de Sophia et le décor années 90 au cœur de San Franciso.

6. "Dear White People"

L'histoire : Samantha White est noire et dénonce, par le biais d'une émission de radio, les injustices dans sa prestigieuse université américaine.



Pourquoi on aime : pour sa tonalité satirique et les questionnements que la série pose concernant les privilèges des étudiants blancs, aux États-Unis (et ailleurs).

7. "Stranger Things"

L'histoire : début des années 90 en Indiana, aux États-Unis. Will vient de disparaître et ses amis comme sa famille se lancent à sa recherche tandis que débarque du nulle part Eleven, une petite fille aux mystérieuses capacités physiques et mentales.



Pourquoi on aime : pour les hommages aux films de sciences-fiction des années 90 et le talent des jeunes héros de la série.