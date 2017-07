Henri Cavill incarne Superman depuis 2013 et "Man of Steel"

L'été, la plage, le soleil et... Netflix. La plateforme de streaming légal met régulièrement ses offres à jour en supprimant et en ajoutant des contenus de tout âge et pour tous les goûts. Si le site est surtout connu pour ses séries originales et celles dont il a obtenu les droits, il se concentre de plus en plus sur son offre de films, qui pêchait un peu il y a encore quelques mois.



Dans ce catalogue figurent en bonne place plusieurs films tirés des comics de Marvel et DC Comics, certains très populaires et d'autres un peu moins. Des premiers pas de Batman au dernier long-métrage de Superman, il y a de quoi se plonger, ou se replonger, dans l'univers de nos super-héros préférés.

La rédaction de RTL Super a préparé une sélection mûrement réfléchie pour vous accompagner cet été, où que vous soyez.

1. Batman (1989)

Le Batman de Tim Burton, sorti en 1989, est à voir pour ceux qui apprécient l'homme chauve-souris. Avec Michael Keaton dans le rôle de Batman et Jack Nicholson dans celui du Joker, c'est une des adaptations les plus réussies du personnage créé par Bob Kane à la fin des années 1930. Véritable succès critique et commercial, il a obtenu l'Oscar des meilleurs décors et a été nommé à plusieurs reprises aux Golden Globes.

Batman revient sur les origines du super-héros, de l'enfance de Bruce Wayne, dont les parents ont été assassinés sous ses yeux, à ses premiers pas en tant que justicier de Gotham City. Surtout, Tim Burton donne sa propre version de l'histoire du Joker et de sa trajectoire : comment Jack Napier, bras droit du parrain de Gotham, est devenu ce criminel que rien n'arrête. Si les scénaristes prennent certaines libertés avec les origines classiques de Batman, Tim Burton apporte un nouveau regard au héros, après une série un peu kitsch dans les années 1960.

2. The Amazing Spider-Man (2012)

The Amazing Spider-Man est, en 2012, le premier film d'une nouvelle franchise. Avec Andrew Garfield dans le rôle de Peter Parker et Emma Stone dans le rôle de Gwen Stacy, c'est le premier film sur l'homme araignée depuis la trilogie avec Tobey Maguire de 2002 à 2007.



Le long-métrage s'en éloigne légèrement en s'inspirant plutôt de l'univers Ultimate de Marvel que des premiers comics. Richard Parker est un généticien alors que dans l'univers original il est un agent secret. La morsure d'araignée de Peter n'est pas radioactive mais génétiquement modifiée dans le laboratoire d'Oscorp.

Avec la sortie de Spider-Man : Homecoming dans quelques jours, pourquoi ne pas se plonger de nouveau dans l'univers de l'homme araignée ?

3. Man of Steel (2013)

Que serait DC Comics sans Superman ? Pendant longtemps héros principal de l'univers dans ses adaptations télévisuelle et cinématographique, Superman a été quelque peu délaissé entre la fin des années 1980 et le début des années 2000. L'échec de Superman Returns en 2006 a refroidi les studios, jusqu'à ce reboot de 2013, qui dépeint les origines du super-héros et qui met à l'honneur Henry Cavill dans le rôle de Clark Kent et Amy Adams dans celui de Loïs Lane.

Premier film de DC Comics depuis le reboot de son univers en 2011, Man of Steel parvient à lancer une nouvelle ère pour DC Comics, avant que Batman V. Superman, puis Suicide Squad, ne viennent quelque peu gâcher ce bon démarrage.

4. Les Quatre Fantastiques (2005)

Adapté des comics du même nom de Marvel, les Quatre Fantastiques est le premier film à mettre en scène cette bande de super-héros, qui existe pourtant depuis les années 1960.



Si un premier film avait bien été tourné en 1994, il avait seulement été fait dans le but de garder les droits et n'était pas destiné à la diffusion ou à la distribution. S'ils ne sont pas les héros les plus célèbres de l'univers Marvel, Les Quatre Fantastiques forment la plus longue série éditée par Marvel.

Reed Richards, Benjamin Grimm, Suzanne et Johnny Storm ont des pouvoirs bien spécifiques. Le leader Reed peut rendre son corps totalement malléable en étirant, aplatissant ou contorsionnant ses membres. Suzanne est la femme invisible, Benjamin devient une bête qui perd toute forme humaine mais qui révèle avoir une force incroyable et Johnny est la Torche humaine, pouvant jeter des boules de feu ou enflammer des objets à son contact. S'il n'est pas le meilleur film de la franchise, il vaut quand même la peine d'être vu.

5. Watchmen (2009)

Lorsqu'il sort en 2009, Watchmen fait figure d'ovni dans le monde des films de super-héros. Ces personnages évoluent dans un univers parallèle, où les États-Unis sont prêts à rentrer en guerre avec l'Union soviétique. Un groupe de super-héros enquête alors sur une machination qui, à première vue, semble les viser directement mais qui cache une réalité plus sombre.



Succès en demi-teinte pour DC Comics à sa sortie, Watchmen ne séduit qu'une partie des critiques et ne connaît pas le retentissement des précédents films de la firme.

Le film, assez sombre et très différent des comics publiés entre 1986 et 1987, n'a pas su trouvé son public à sa sortie mais reste un bon film de super-héros et qui a l'avantage de changer des autres longs-métrages centrés sur un seul héros de l'univers.

6. Catwoman (2004)

Catwoman est le premier film consacré à Patience Phillips, artiste timide et employée comme publicitaire par une grande marque de cosmétiques. Personnage créé en 1940 par DC Comics, elle est l'une des rares héroïnes à avoir eu sa propre adaptation au cinéma.



Si l'univers de Catwoman est très éloigné de celui des autres stars de Marvel, il n'en reste pas moins intéressant et, pour l'instant, unique adaptation des comics. Échec critique et commercial, nommé 7 fois aux Razzie Awards, il mérite tout même d'être vu, même s'il n'est pas le meilleur film de DC Comics.

En bonus, et parce qu'on ne l'a jamais assez vue, la trilogie sur Batman de Christopher Nolan est disponible dans son intégralité sur la plateforme depuis juin dernier.