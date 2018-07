publié le 13/07/2018 à 12:06

Des femmes tatouées, poilues, avec des cicatrices, atteintes de vitiligo ou bien handicapées... Ce sont de vraies femmes, loin des clichés qui portent les soutiens-gorge et les culottes Aerie, une marque de lingerie américaine, et en font la promotion.



Engagée dans le mouvement body-positive, la marque a choisi de mettre en avant, pour sa nouvelle campagne #AerieREAL, des mannequins atteintes de maladies ou de handicap pour montrer la diversité des corps des femmes, loin des clichés et des stéréotypes.

Sur son site, on peut voir les modèles Chelsea Werner, championne de gymnastique atteinte du syndrome de Down, ou encore Evelyn Robyn Ann, qui souffre d'un diabète de type 1 et prend la pose avec sa pompe à insuline. Gaylyn, atteinte de la maladie de Crohn, apparaît avec sa poche de stomie, quand Abby pose dans son fauteuil roulant.

La marque Aerie véhicule depuis longtemps un message "body positive", en ne retouchant pas mes photos et en n'hypersexualisant pas les mannequins.

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont salué l'initiative de la marque. "Je suis atteinte de fibromyalgie depuis 25 ans et je suis super heureuse de voir une telle diversité", écrit Kathy Coldebella sur Twitter.