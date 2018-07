Crédit : iStock / Getty Images Plus

publié le 06/07/2018 à 12:48

Un pas de plus pour la diversité et l'égalité. Après la marque Tommy Hilfiger qui sublime la diversité en mettant en avant un mannequin en fauteuil roulant dans l'une de ses publicités, c'est au tour d'Asos de s'intéresser à la mode adaptée aux personnes handicapées.



Le site de vente de prêt-à-porter en ligne propose une tenue pensée pour être portée autant par une personne valide qu'une personne à mobilité réduite. Il s'agit d'un survêtement coloré imperméable, dont la veste le pantalon sont reliés par une fermeture éclair, et dont les ourlets sont ajustables pour empêcher le vêtement de remonter.

C'est l'athlète paralympique anglaise Chloe Ball-Hopkins qui a été choisie comme mannequin sur le visuel de la tenue. Sur les réseaux sociaux, elle a posté un message enthousiaste pour célébrer la diversité.

"Je travaille avec Asos depuis plusieurs mois pour créer un vêtement à la mode, mais aussi pratique et waterproof tout-en-un ! Pas seulement pour les gens comme, en chaise roulante, mais pour tout le monde. Il s'agit de rendre la mode accessible ! On fait quoi après ?", écrit la sportive.

Depuis plusieurs mois, Asos s'engage pour célébrer la diversité des corps, grâce notamment à ses collections grandes tailles ou en annonçant ne plus retoucher les vergetures et les cicatrices de ses modèles.