Chessie King vous fait découvrir l'envers du décor des photos parfaites qui défilent sur votre fil Instagram. Un compte décomplexant ! (@chessiekingg) Crédits : chessiekingg / Instagram | Date :

Ely Killeuse s'est inscrite sur Instagram pour partager ses premiers pas pour se remettre au sport. En quelques mois, elle est devenue une référence en France et vient tout juste de publier un livre "Body positive attitude" (@ely_killeuse) Crédits : ely_killeuse / Instagram | Date :

Vous avez peur de vieillir ? Baddie Winkle va vous faire changer d'avis ! À presque 90 ans, cette mamie est une star d'Instagram où elle poste des clichés colorés qui vont forcément vous donne le sourire (@baddiewinkle) Crédits : baddiewinkle / Instagram | Date :

Laura Calu est à l'origine du hahstag #ObjectifBikiniFermeTaGueule. L'humoriste l'a lancé pour dire stop aux injonctions imposées aux femmes avant l'été (@laura_calu) Crédits : laura_calu / Instagram | Date :

Si vous êtes passionnée de yoga, ce compte s'adresse à vous ! Dana Falsetti poste régulièrement des clichés d'elle pratiquant son sport fétiche pour démonter les clichés et prouver que c'est une discipline qui s'adresse à tous (@nolatrees) Crédits : nolatrees / Instagram | Date :

Sophie Riche est humoriste et comédienne. Elle vient de créer un compte Instagram plein d'humour et de bienveillance pour décomplexer celles et ceux qui ne se reconnaissent pas dans les comptes traditionnels "fitness" ou "healthy" (@sofit.riche) Crédits : sofit.riche / Instagram | Date :