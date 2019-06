"Blessingway" : qu'est-ce que cette "baby shower" éco-responsable ?

publié le 03/06/2019 à 14:07

Oubliez la baby shower et sa farandole de cadeaux pour le bébé à venir. Pour les futurs parents en quête de sens et en proie à des réflexions éco-responsables, il existe une alternative à cet événement nourri par le capitalisme et venu tout droit des États-Unis au début du XXème siècle : le Blessingway, traduit du navajo "Hózhóojí" qui signifie littéralement "le chemin de la bénédiction".



Plus largement, ce rituel entre femmes, qui intervient comme pour la baby shower au septième mois de grossesse, est pratiqué par les Améridiens pour chasser les mauvaises énergies autour de la mère et du bébé à venir et lui apporter tout le positif possible grâce aux chants et aux prières, notamment.

Si le rite est codifié dans les peuples amérindiens, certains parents d'autres pays, comme la France, choisissent de l'adapter selon leurs envies et leurs besoins de retrouver du sens dans une fête qui, comme Noël ou la Saint-Valentin, a été dénaturé par le capitalisme.

Comment se déroule un Blessingway ?

À la différence de la baby shower, le Blessingway n'est pas une fête où l'on offre des cadeaux mais bien une réunion spirituelle qui vise à célébrer la future mère autour de plusieurs activités symboliques.



Par exemple, on peut créer un collier en perles dont chacune des pièces aura été offertes par un ou plusieurs invités, offrir un massage à la future mère, une couronne de fleurs, immortaliser son buste avec un moulage en plâtre, peindre sur son ventre, goûter des gâteaux et autres sucreries faites maison pour l'occasion...



Sur YouTube, de nombreuses femmes partagent ce moment, parfois chargé d'émotion. Mais libre à vous de casser les codes, d'inviter les hommes et les enfants à cette cérémonie, et de faire ce que bon vous sembler, grâce des activités peut-être un peu moins genrées que celles proposées sur la plupart des sites et blogs spécialisés sur la maternité.

> Blessingway For Ezrael Cayde - A Celebration of Motherhood