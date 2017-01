Nouveau rebondissement dans le divorce des Brangelina. Après s'être affrontés médiatiquement, les deux acteurs souhaitent garder leur accord confidentiel.

10/01/2017

La bataille juridique entre Angelina Jolie et Brad Pitt se fera désormais à l'ombre des projecteurs. Les deux acteurs ont publié lundi 9 novembre un communiqué de presse conjoint dans lequel ils expliquent vouloir "protéger la vie privée de leurs enfants et de leur famille en gardant tous les documents confidentiels". Selon le site américain US Weekly, qui rapporte le communiqué, le couple souhaite aussi collaborer "avec un juge privé pour prendre les décisions juridiques nécessaires et pour faciliter la résolution expéditive de tous les problèmes qui n'ont pas encore été réglés".



Avant de faire front ensemble, l'ancien couple s'est affronté pour la garde de ses six enfants, Maddox, Zahara, Shiloh, Pax, Vivienne et Knox. Bradd Pitt a accusé Angelina Jolie de faire "beaucoup de mal à leur famille" et d'exposer la vie privée de leurs enfants. Lors de son dernier entretien avec le juge en décembre, Brad Pitt a demandé de sceller tous les documents de l'affaire mais l'avocate d'Angelina Jolie, Laura Wasser, a refusé selon TMZ : "Il y a peu de doutes que Brad préfère garder l'intégralité de l'affaire privée, particulièrement en raison des enquêtes détaillées du FBI et des services sociaux concernant ces accusations d'agression". L'acteur de 51 ans a été blanchi en novembre des accusations de violence envers un de ses fils.



Ce communiqué est un énième rebondissement dans le divorce du couple depuis son annonce en septembre dernier. Angelina Jolie a demandé le divorce pour "différends irréconciliables" et souhaite la garde complète de leurs enfants alors que Brad Pitt demande une garde partagée.