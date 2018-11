publié le 01/11/2018 à 15:03

Lassés d'être caricaturés, voire stigmatisés, les travailleurs et travailleuses du sexe ont décidé d'organiser leur premier festival à Paris, baptisé SNAP ! Au programme de cet événement qui aura lieu du 2 au 4 novembre prochain : projections, tables rondes, expositions ou encore performances ayant pour but de "valoriser les œuvres et discours créés par les travailleurs et travailleuses du sexe".



Escort, sexcam, porno, prostitution, les thématiques abordées lors de ces trois jours seront vastes et permettront aux spectateurs et spectatrices de se questionner sur ces milieux.

"Le travail sexuel se situe à l’intersection d’enjeux théoriques et politiques majeurs, autant qu’au cœur des réflexions sur le représentable, les usages de soi, les rapports au travail, à la sexualité, de classe, de genre", peut-on lire sur le site de l'événement. Exemple avec quatre films qui nourriront très certainement vos questionnements sur le sujet.

1. "Whores on Films", le film pour (re)voir le cinéma autrement

> Whores on Film Trailer

Ce documentaire de Juliana Piccilio propose une analyse de la représentation des travailleuses du sexe au cinéma "à travers le regard" des personnes concernées. Une bonne manière de prendre conscience des stéréotypes et clichés façonnés par le septième art et d'écouter la parole de personnes que l'on entend trop rarement dans le paysage médiatique actuel.

2. "Las Girasoles del Nicaragua", pour un regard tourné vers l'ailleurs

> Trailer Girasoles de Nicaragua TV Date : 31/10/2018

C'est une pratique inédite dans le monde : au Nicaragua, 18 travailleuses du sexe occupent une place importance dans le système judiciaire. Elles ont été nommées "médiatrices" par la Cour suprême. L'occasion pour elles de faire entendre leurs voix sur des sujets qui les concerne directement et de s'interroger sur nos manières de procéder en France et ailleurs.

3. "Là où les Putains n’existent pas", ou l'hypocrisie des pays européens ?

La Suède est souvent montrée comme un pays exemplaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Dans son documentaire, la réalisatrice française Ovidie dénonce l'hypocrisie de l'État suédois et des autres pays européens. Leurs lois protègent-elles vraiment les travailleurs et travailleuses du sexe ?



Bande-annonce à voir ici.

4. "Yes, We Fuck !", le film qui normalise la sexualité des personnes handicapées

> Yes, We Fuck! (Trailer)

Les personnes handicapées ont une vie sexuelle, et ce documentaire d'Antonio Centeno et Raùl de la Moréna le montre sans fioriture via des témoignages et des scènes comme vous n'en avez (malheureusement) jamais vues.



SNAP !, du 2 au 4 novembre au Point Éphémère, à Paris. Tarifs : de 5 à 40 euros. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l'événement.