Pourquoi faut-il parler de la sexualité des personnes handicapées ?

Crédit : Roger Arpajou / Why Not Productions

Matthias Schoenaerts et Marion Cotillard dans "De rouilles et d'os"

publié le 28/06/2018 à 14:11

Le handicap ne devrait pas être un frein à la sexualité. Pourtant, "il y a une vrai difficulté de la part des institutions médico-sociales à reconnaître la possibilité, pour les adultes en hébergement et quelque soit leur handicap, d'avoir une véritable vie intime, amoureuse et sexuelle", explique à RTL Girls Jean-Luc Letellier, président de l'association CRéDAVIS, partenaire de la seconde édition du festival "Ma Sexualité n'est pas un handicap".



"Cela reste une résistance du personnel parce que cela vient confronter leurs représentations et, selon eux, la sécurité de ces personnes", ajoute Jean-Luc Letellier.

D'où l'importance, en 2018, d'organiser un événement de ce type où se mêleront performances artistiques, expositions photographiques, conférences et ateliers sur le sujet de la santé sexuelle des personnes handicapées. Le festival reste cependant ouvert à tous et à toutes. Le public manque en effet de "représentations sur la sexualité des personnes handicapées", ajoute le président de CRéDAVIS.

Si "les esprits s'ouvrent", les associations ont cependant constaté "un repli de la société française", une sorte de retour au puritanisme qui s'exprime dans de nombreux domaines. Jean-Luc Letellier raconte alors que la recherche de financements de cette seconde édition du festival a été plus difficile que pour la première, en 2014. En cause ? Le thème des sexualités qui rebute les sponsors.

Une autre vision de l'assistance sexuelle

Le festival abordera des questions essentielles sur l'importance de la sensualité pour les personnes handicapées. "Sinon, c'est amputer les gens d'une partie de leur vie", note Jean-Luc Letellier. Il offrira un regard sur notre voisin belge et sa politique concernant l'assistance sexuelle, activité plus que décriée en France car elle est apparentée à de la prostitution.



"En Wallonie, l'association ADITI est reconnue et subventionnée par l'État tandis qu'en France, il n'est même pas question d'en parler", explique Jean-Luc Letellier dont l'association ne milite pas pour cette pratique interdite en France mais préconise "l'écoute de ce besoin". Pour mieux faire avancer les mentalités ?





Le festival "Ma sexualité n'est pas un handicap" se déroule du 28 au 30 juin au centre culture Centquatre, dans le XIXème arrondissement de Paris. Pass 3 jours : 10 euros. Toutes les informations sont disponibles sur le site du festival.