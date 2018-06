"Welcome To My Room" de Marilou Poncin est l'un des courts métrages qui sera diffusé au Festival du Films de Fesses

Les fesses seront mises à l'honneur pour la cinquième édition de Festival de Film de Fesses. Ce dernier se déroule du 28 juin au 1er juillet à Paris et mettre en avant des productions cinématographiques érotiques d'hier et d'aujourd'hui.



"Né de l’envie de dessiner la sexualité simplement, librement, au-dessus ou au-dessous d’un besoin primaire", ce festival veut montrer que le "sexe n'est pas forcément transgressif, mais qu'il peut être beau, intelligent, et drôle", peut-on lire sur le site de cet événement qui, l'année dernière, faisait la part belle aux réalisatrices, quelques mois avant l'implosion du cinéma hollywoodien à la suite des révélations concernant le producteur américain Harvey Weinstein.

Au programme de cette nouvelle édition : une rétrospective consacrée au cinéma érotique japonais, à travers une vingtaine de films, des années 60 à nos jours, la projection de 7 longs-métrages et 27 courts venant du monde entier. Ces derniers seront départagés pour remporter deux prix : La Fessée du public et La Fessée du jury. Pour vous donner l'eau à la bouche avant le lancement du festival, voici quatre œuvres qui nous ont donné envie d'en savoir plus sur ce festival.





1. "Ultra Pulpe" de Bertrand Mandico

Ambiance barrée, sexe et science fiction, voilà ce que nous inspire la bande-annonce de ce moyen métrage sorti cette année. Sorte de conte des Mille et Une Nuits futuriste, Ultra Pulpe suit l'histoire de Joy qui, pour retenir Apocalypse, raconte cinq histoires de femmes qui s'annoncent terriblement érotiques.



2. "The 100 blows" de Rude Ink.

L'art de la fellation détournée avec humour et qui rappelle une scène de Spring Breakers d'Harmony Korine dans laquelle Ashley Benson et Vanessa Hudgens remplacent le pénis de James Franco par un pistolet.

3. "La nuit des sacs plastiques" de Gabriel Harel

"La nuit des sacs plastiques" est un court-métrage de Gabriel Harel Crédit : Gabriel Harel

Un film d'animation qui se déroule dans les Calanques à Marseille avec des sacs plastiques qui prennent vie et attaquent la ville ? Que peut-on demander de plus appétissant comme film d'animation tendance Hitchcock ?

4. "Welcome to My Room" de Marilou Poncin

La vie d'une Cam Girl derrière son écran à quoi ça rassemble ? Que pensent-elles ? Pourquoi se sont-elles dirigées dans cette voie ? Ce court métrage de Marilou Poncin s'invite dans les chambres de ces femmes qui offrent leurs corps en spectacle dans une esthétique années 2000 un brin nostalgique.



Pour découvrir le programme du Festival du Film de Fesses et le prix des séances, rendez-vous sur le site officiel de l'événement.