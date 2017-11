publié le 08/11/2017 à 16:35

"Je ne peux pas m'arrêter de m'amuser avec ma dangereuse zone". Dans le morceau She Bop, sorti en 1983, la reine des boules à facettes Cyndi Lauper chante à propos du plaisir solitaire féminin.



Reléguée au rang de tabou, contrairement à la masturbation masculine, cette forme du plaisir s'invite grâce à des pirouettes linguistiques ou des images qui ne laissent plus de place au doute dans bons nombres de chansons interprétées par des pop stars comme des musiciennes issues de la scène indépendante.

"Je vais prendre soin de mon corps avant tout et l'aimer tellement fort jusqu'à ce que ça fasse mal", chante par exemple la jeune Hailee Steinfeld dans Love Myself tandis que Britney Spears interprète dans Touch of My Hand une ode à la masturbation comme découverte et amour de soi. Preuve qu'elle n'a pas besoin d'un amant pour se faire du bien.

Une affirmation que l'on retrouve dans la chanson Fingers de Pink qui clame qu'elle "laisse ses doigts faire le travail" lorsque son amoureux s'est endormi au milieu de la nuit. Une manière pour ces artistes souvent hyper sexualisées, pour les beaux yeux des autres, de se réapproprier leur sexualité ?