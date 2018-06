publié le 20/06/2018 à 14:08

Vos billets sont réservés, vous avez déjà repéré les bars et les restaurants où vous allez vous amuser pendant vos vacances. Il ne vous reste qu'une chose à faire avant de vous envoler vers les tropiques : préparer votre valise.



Et si le fait de devoir faire un choix parmi les pièces préférées de votre dressing est un moment difficile, alors voici quelques accessoires qui vont vous remonter le moral et pimenter vos vacances. Vous pourrez les glisser entre votre pile de livres, vos produits cosmétiques, votre maillot de bain et votre pot de crème solaire (on le répétera jamais assez : la peau, c'est comme le sexe, protégez-vous du soleil comme des MST).

Que vous partiez à l'aventure en solo, ou bien pour faire une pause estivale avec votre chéri(e), voici une liste d'objets à ne pas oublier pour que ces vacances d'été soient synonyme de bien-être et de plaisir.



1. Un ensemble de lingerie qui vous ravit

Être bien dans son corps, c'est aussi être bien dans ses sous-vêtements. Un ensemble de lingerie qui vous plaît a ce petit effet de vous faire sentir puissante alors même que personne n'est en mesure de savoir ce que vous portez sous votre short en jean et votre crop-top.



Sexy, confortable, culotte à messages, body... À vous de déterminer ce qui vous ravit et de glisser les pièces qui vont vous donner des super pouvoirs pour votre prochaine rando, soirée sur la plage ou visite d'une nouvelle ville.



Quelle pièce glisser dans votre valise de l'été ? Un culotte ou un soutien-gorge coloré de la marque française Ma P'tite Culotte, les sous-vêtements "feminist" de Me and You, les ensembles Ysé à la dentelle délicate ou ceux de Dollhouse pour une touche d'érotisme.

2. Un (discret) sextoy

L'été, les vacances, le soleil... Tout est réuni pour vous détendre et vous faire plaisir. Pour cela, rien de tel qu'un sextoy à emporter (discrètement) dans ses bagages. Pour l'été, on mise sur un modèle petit et léger, facilement transportable et qui ne prend pas trop de place dans une valise. Pour l'utilisation, on vous fait confiance, seule ou à plusieurs, c'est à vous de décider selon vos envies.



Quel sextoy emporter avec vous en voyage ? Un mini vibromasseur, classique, discret mais toujours efficace (Dorcel), un stimulateur pour clitoris à télécommande (idéal pour les couples ; Rue des plaisirs) ou un œuf vibrant à télécommande lui aussi (Passage du désir). Et pourquoi pas profiter des vacances pour tester de nouveaux accessoires, comme les sextoys en bois de la marque Idée du désir ?

3. Des bijoux pour vous sublimer

Ils se glissent discrètement dans votre trousse de toilette. Ces bijoux ne se portent pas pour un après-midi baignade ou balade à vélo mais se mettent une fois votre intimité retrouvée. Bijoux de seins, ou chaînes sublimant vos courbes, voilà de quoi vous sentir telle une reine des temps modernes.



Quelle pièce glisser dans vos bagages ? Ces bijoux de seins en faux diamants (Glamuse), les chaînes érotiques de Matterhorn ou ce soutien-gorge "effronté" sur Neo Plaisir.

4. Une huile pour un massage sensuel

Quoi de plus agréable pour se détendre et partager un moment tendre à deux qu'une huile de massage ? On la choisit biologique pour nourrir votre peau tout en respectant l'environnement.



Quelle huile glisser dans votre valise de l'été ? L'huile bio melon-figue de Nature & Découvertes pour une senteur estivale et sucrée, l'huile de massage aux huiles essentielles pour un moment relaxant et hydratant, ou la potion relaxante de Aroma Zone au parfum d'agrumes envoûtant.

5. Des jeux pour pimenter ses soirées

Plutôt jeux de cartes, de rôles ou de hasard ? Quelles que soient vos préférences, vous trouverez une version érotique pour pimenter vos soirées à deux.



Quel jeu embarquer avec vous cet été ? Une paire de dé Dollhouse pour engager d'excitants préliminaires, un jeu de cartes pour explorer les positions du Kama Sutra, un jeu de société pour faire monter la tension pendant toute la soirée (Dorcel), ou bien des cartes pour dévoiler ses fantasmes ou son passé sexuel (Espace Plaisir) et en apprendre un peu plus sur votre partenaire.

6. Un peu de lecture

Les vacances d'été, c'est l'occasion rêvée de passer des heures à bouquiner sur la plage ou entre deux siestes près de la piscine. Alors, pourquoi ne pas en profiter pour en apprendre un peu plus sur la sexualité ou pour découvrir des livres au contenu osé.



Quels livres ajouter dans son sac avant de partir ? Porn Valley de Laureen Ortiz (éditions Premier Parallèle) , va vous plonger dans les coulisses de l'industrie de la pornographie, Le Tantra pour tous de Claire de Lys (éditions Guy Trédaniel) pour vous initier à cette nouvelle approche du plaisir sexuel, ou bien Libres ! écrit par Ovidie et illustré par Diglee (éditions Delcourt) pour vous libérer des diktats et revendiquer votre liberté sexuelle.

7. Une boîte (ou plus) de préservatifs

Non, le retrait n'est toujours pas une méthode de contraception, oui les MST existent encore. Conclusion : le préservatif reste votre meilleur ami lorsque vous partez en vacances et prévoyez de faire des rencontres et plus si affinités. Pour rendre la chose un peu plus fun, pensez à vous tourner vers des boîtes ludiques et faites le plein avant le grand départ.



Quel préservatif glisser dans votre valise de l'été ? Celui qui brille la nuit ou s'aromatise aux fruits de vos passions (Neo Plaisir), une pour les filles qui veulent simplement s'amuser comme Cyndi Lauper et pour celles et ceux qui s'intéresse à un mode de vie plus éthique, il existe même des préservatifs vegan et sans gluten 100% écologiques (Fair Squared).