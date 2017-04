publié le 20/04/2017 à 14:01

L'un des principes du sexe, c'est le plaisir. Si chaque individu puise ce-dit plaisir d'une manière qui lui est propre, chacun tente de le trouver, entre autres, à travers les rapports sexuels. Les organes stimulés provoquent en effet des sensations agréables, voire jouissives. Pourtant, parfois, cela n'a pas l'effet escompté. Il peut arriver que l'on s'ennuie sous la couette, que le ressenti ne soit pas si puissant, et pire, que le moment devienne désagréable.



Certaines femmes sont atteintes de pathologies qui rendent leur sexualité très compliquée, comme la dyspareunie. Mais certaines douleurs ressenties lors d'une partie de jambes en l'air ne viennent pas toujours d'un trouble sexuel. Le moment peut devenir désagréable, voire insupportable, pour bien d'autres raisons. Certaines peuvent être résolues, d'autres non.

1 - Un pénis trop long

Cette première raison n'a malheureusement pas de solution. Avoir un grand pénis n'est pas synonyme de grand plaisir, loin de là. Lorsque votre partenaire, si vous êtes hétéro, a un sexe plus long que la longueur de votre vagin, vos rapports risquent de devenir rapidement douloureux. Si le vagin peut adapter la largeur de ses parois (jusqu'à pouvoir sortir un être entier, rappelons-le), il peut aussi s'étendre grâce à l'excitation sexuelle, mais pas à l'infini.

Quand il a atteint sa taille maximum, si le pénis est trop long, ce dernier va taper contre le col de l'utérus. Aucun plaisir ne vous attend ici. Le moment risque d'être plus éprouvant que plaisant, et du coup assez frustrant. La solution sera de s'attarder sur d'autres formes de plaisir que la pénétration pure et simple.

2 - Une irritation du vagin

Autre douleur qui viendra irriter vos rapports : une démangeaison mal placée, souvent à l'entrée du vagin, risque de vous faire ressentir des sensations peu agréables, de picotements ou de brûlures à chaque va-et-vient de votre partenaire. Si elle n'annule pas tout plaisir, cette irritation peut s'aggraver si vous ne faites rien et surtout, votre vie sexuelle sera moins épanouissante.

3 - Un manque d'excitation

Comme dit plus haut, votre vagin n'est pas stoïque. Il s'adapte et se transforme aux besoins. Mais à condition d'être excitée. Si vous vous lancez dans une pénétration sans préparation, aucune, vous risquez de n'avoir pas assez stimulé votre organe. Celui-ci s'élargit et s'étend avec votre excitation, alors si vous n'avez pas été assez attisée avant, vous vous exposer à une pénétration difficile donc douloureuse.

4 - Un organe trop sec

Ce dernier point est en totale corrélation avec celui-là. Quand une femme est excitée, on dit qu'elle "mouille". En fait, elle sécrète, ce qui permet des pénétrations faciles, coulissantes, agréables. Alors quand une femme n'est pas assez stimulée, elle ne sécrète pas et le rapport à sec n'est jamais très agréable. De bonnes préliminaires devraient pallier à ce problème, sinon, il existe toujours des lubrifiants (même bio !).

5 - Une infection là où il ne faut pas

De nombreuses IST (infections sexuellement transmissibles) ne sont pas visibles, mais ce n'est pas pour ça qu'elles n'ont pas de symptômes. Les démangeaisons au niveau du vagin, l'assèchement du sexe ou encore des douleurs peuvent être des freins à des rapports sereins. Le meilleur moyen d'y remédier est encore de consulter votre gynécologue.

6 - Une réaction allergique

Enfin, si vous êtes allergique au latex, il existe des préservatifs sans. De même pour les lubrifiants. Certaines femmes sont allergiques à certaines matières qui entrent en contact avec leur intimité, notamment les gels intimes ou encore des sex-toys. À vous de vous renseigner sur les produits que vous achetés, leur composition et leur qualité.