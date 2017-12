publié le 21/12/2017 à 07:02

C'est le Graal (à tort) de toute relation sexuelle. L'orgasme réserve des bienfaits étonnants pour le corps et l'esprit même s'il ne doit toutefois pas être considéré comme l'unique aboutissement victorieux de l'acte sexuel. Le plaisir peut venir autrement que par la jouissance tandis que la jouissance peut venir autrement que par l'acte sexuel pur et dur.



Toutefois, l'orgasme renferme de sérieux bénéfices, qu'il soit atteint seule ou à plusieurs. C'est pourquoi la pratique de la masturbation est vivement recommandée pour entretenir sa santé physique mais aussi son moral.



Pour jouir, il faut savoir se faire du bien, savoir ce qui nous fait frétiller... Découvrir son corps, expérimenter, tâtonner, est essentiel pour une vie sexuelle qui rime avec plaisir et satisfaction. Ainsi, vous ne passerez pas par la case anorgasmie, et vous pourrez profiter de tous les avantages que réserve cette manifestation d'un plaisir intense, célébré comme chaque année le 21 décembre.

1. Diminuer les douleurs

Mieux qu'un bon Doliprane, un petit orgasme. Pourquoi petit d'ailleurs ? Parait-il qu'en plus d'être agréable physiquement, la jouissance permettrait de réduire les douleurs, notamment grâce à deux hormones dégagées au moment culminant. Parmi elles, les endorphines, hormones dites du bonheur, et l'ocytocine, connue pour être l'hormone de l'amour. Certaines ont d'ailleurs testé et approuvé la technique, notamment pendant les douleurs menstruelles.

2. Brûler des calories

Voilà un autre argument qui va vous pousser à annuler vos plans ce soir pour vous consacrer au plaisir de la chair. Car oui, si le sperme n'a pas matière à faire maigrir contrairement à de fausses rumeurs, l'orgasme, lui, brûle des calories ! Pas bien plus qu'un Tic-Tac - deux à trois calories brûlées par orgasme - mais c'est déjà ça de pris, ou l'inverse. C'est en tout cas un bon début si vous aviez prévu de vous mettre au sport.

3. Lutter contre l'insomnie

Vous n'arrivez pas à dormir malgré vos multiples tisanes ou autres remèdes dont vous seule avez le secret ? Le jour va bientôt se lever et il faut absolument que vous trouviez le sommeil ? Ne le cherchez plus au quatre coins de votre lit, il est au bout de vos doigts. Sans qu'il y ait une étude scientifique qui vienne appuyer ce fait, l'expérience de nombreuses femmes prouve qu'il pourrait y avoir un effet sédatif après une jouissance.

4. Aider à se réveiller

À l'inverse, le matin, il peut aussi aider à se réveiller et sortir des limbes du sommeil. Pour vous échapper des bras de Morphée, tournez vous vers ceux de votre être aimé, ou, encore une fois, vers vos propres mains. L'orgasme peut aider à passer de l'état endormi, yeux clos, à celui de complètement éveillé. C'est d'ailleurs une transition assez douce et loin d'être désagréable de la nuit vers le matin pour affronter une nouvelle journée.

5. Stopper le hoquet

Un verre d'eau à l'envers, sursauter, retenir sa respiration... Les techniques pour arrêter le hoquet semblent aussi nombreuses qu'il y a de grand-mères. Pourtant, celle-ci est rarement évoquée en public, au bureau ou dans une situation sociale quelconque. Mais si, d'après Francis M. Fesmire, lauréat d'un prix Nobel parodique pour cette trouvaille, l'orgasme peut venir à bout de ce fléau. Il a réussi à mettre fin à 72 heures de hoquet grâce à un touché rectal.

6. Rallonger l'espérance de vie

Argument choc : vivez plus longtemps grâce à l'orgasme. Compliqué de répondre à ça. C'est une étude californienne qui nous l'apprend. Des chercheurs ont donc découvert que les femmes actives sexuellement avaient tendance à vivre plus longtemps. Mais à ce point-là de l'article, a-t-on encore besoin de trouver des arguments pour s'accorder un petit orgasme de temps en temps ?