"Ça fait maintenant plus de 5 ans que je soufre d'acné hormonale". C'est sans tabou et d'une manière franche que la célèbre Youtubeuse beauté française Marie Lopez, plus connue sous le nom d'EnjoyPhoenix, s'est livrée sur Instagram ce mardi 14 mai à propos d'un problème dont elle souffre depuis quelques temps : l'acné hormonal.



Photo à l'appui, la jeune femme explique d'où vient son acné et comment elle le vit : "Depuis que j'ai arrêté la pilule pour ne plus être sous hormone, mon corps décide de reprendre ses droits", déclare-t-elle. L'ancienne candidate de Danse avec les stars explique qu'après avoir tenté plusieurs types de traitements, des régimes alimentaires sans gluten aux produits antibiotiques, elle "souffre toujours d'acné" et "déteste ça".

La jeune femme avait déjà marqué les esprits en avril dernier, après avoir annoncé sur Youtube être atteinte du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK).

Décomplexer les femmes

Le syndrome des ovaires polykystiques est un dérèglement hormonal qui constitue un des facteurs de son acné, explique-t-elle sur Instagram. Et c'est un véritable ras-le-bol qui a poussé la jeune femme de 24 ans à poster sur les réseaux sociaux une photo d'elle non maquillée et non retouchée, sur laquelle son acné est bien visible.



"Ça me bouffe d'entendre que je devrais apprendre à me laver le visage. Ça me bouffe d'entendre que je devrais arrêter de me maquiller. Ça me bouffe d'entendre que je suis un pot de peinture parce que je suis dégueulasse en dessous".



"L'acné n'est pas un choix", rappelle-t-elle. "Personne ne se rend compte de ce que ça fait de ne plus vouloir croiser son visage dans le miroir. Personne ne sait ce que ça fait de se réveiller en pleurant de rage parce que je ne peux pas poser mon visage sur un oreiller sans avoir mal", poursuit-elle.



"J'ai pris mon courage à deux mains pour poster ces photos car j'en ai marre de me cacher et je veux que vous puissiez vous reconnaître en moi si vous aussi vous avez un complexe qui vous bouffe la vie. C'est moi, c'est ma peau, je suis comme ça, je n'y peux rien", conclut-elle. Une belle leçon d'acceptation de soi.