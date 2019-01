publié le 08/01/2019 à 16:13

En janvier, on prend de bonnes résolutions : on fait du sport, on ne boit plus, ou on garde ses poils. C'est en tout cas cette dernière option que propose l'étudiante britannique Laura Jackson avec son initiative intitulée "Januhairy" - la contraction de "January" (janvier) et "hairy" (poilu) - sur son compte Instagram.



L'idée : ranger rasoirs et épilateurs pendant un mois pour dénoncer et s'affranchir des injonctions faites aux femmes sur leur apparences. Une idée originale qui surfe sur la vague du Dry January, un autre défi qui consiste à ne pas boire d'alcool pendant le mois de janvier et qui est devenu très populaire sur les réseaux sociaux.

"Au départ, j'ai laissé pousser mes poils dans le cadre d'une performance pour mon diplôme de théâtre en mai dernier", raconte la jeune Anglaise en légende d'une photo Instagram où elle affiche des aisselles poilues. "Après quelques semaines, je m'y suis habituée et j'ai commencé à aimer mes poils et à apprécier de ne pas avoir à les enlever régulièrement. Je me suis sentie plus libre", déclare-t-elle.

De la fainéantise ?

Dans les commentaires, les internautes sont partagés entre soutien et surprise, voire dégoût. Sur la publication, la mère de Laura Jackson a notamment fait part de sa confusion quant aux intentions de sa fille et lui a demandé si elle ne faisait pas là preuve de fainéantise. "Pourquoi devrions-nous être qualifiés de paresseux sous prétexte que nous ne voulons pas nous raser ?", lui a répondu l'étudiante, "pourquoi devrions-nous prouver le contraire ?".

La jeune femme a également lancé une campagne de récolte de fonds au profit de l'association Body Gossip, qui prône l'éducation au "body positivism", un mouvement qui célèbre la diversité des corps.