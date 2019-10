Dans un documentaire Téva, Marie-Ange Casta raconte les histoires de Mathilde, Charlotte et Ingrid qui ont toutes les trois vécu leur grossesse seules.

publié le 18/10/2019 à 08:07

"Seule à deux". Marie-Ange Casta raconte que ce titre est la première chose qu'elle a écrite lorsqu'elle a commencé le documentaire qui sera diffusé sur Téva vendredi 18 octobre en première partie de soirée.

Dans ce film d'une heure, elle interroge trois femmes qui ont vécu leur grossesse seule, à la suite d'une rupture amoureuse. "Quand on aborde ce sujet-là, on parle beaucoup des mamans qui ont décidé d'avoir un enfant seule, on parle très peu de celles qui ont subi cette solitude", remarque-t-elle.

Pour son documentaire la comédienne est partie à la rencontre de Mathilde, Ingrid et Charlotte. Les deux premières ont vécu une dure rupture avec leur ex-compagnon alors qu'elles étaient enceintes, la troisième a décidé de garder le bébé dont l'homme qu'elle voyait ne voulait pas. Toutes trois racontent leur grossesse face caméra, partagées entre la joie d'être mère, et la peine d'être seules.

Déconstruire les idéaux

Comment vit-on une grossesse seule ? Qui nous accompagne ? Quelle place accorder à celui qui ne souhaite pas être père ? "C'est fou à quel point ces femmes portent la culpabilité alors qu'elles n'y sont pour rien", explique Marie-Ange Casta. "Toutes rêvaient d'un modèle familial traditionnel, et se retrouvent à questionner leur identité de femme en dehors des normes de la maternité".

#INÉDIT

La comédienne @MarieAngeCasta est allée à la rencontre de 3 femmes qui affrontent un destin qu’elles n’ont pas choisi : avoir un enfant seule. Comment surmontent-elles leurs doutes et leurs angoisses ?



📺 Seule à deux, documentaire inédit, vendredi à 20h50 pic.twitter.com/QlholKEBse — téva (@tevalachaine) October 16, 2019

Une introspection pleine de sincérité et d'émotion, qu'il sera possible de poursuivre dans un prochain épisode de notre podcast RTL Originals "Nouvelles Mères". L'une de ces trois femmes, Charlotte, y racontera comment se déroule sa maternité, après sa grossesse vécue en solo.