publié le 01/10/2018 à 09:56

Dans les transports en commun, à l'école, sur son lieu de travail ou à la maison, les violences sexuelles sont partout... et les témoins aussi. Le gouvernement a lancé ce dimanche 30 septembre une vaste campagne de sensibilisation à destination de ces témoins. Objectif : "Amener ce sursaut, cette société de la vigilance où chaque témoin considère que ce qu'il sait n'est pas une affaire privée mais de société et que c'est sa responsabilité de le dénoncer", a expliqué Marlène Schiappa au micro de RTL ce lundi 1er octobre.



Intitulée "Réagir peut tout changer", cette campagne est composée de quatre clips vidéos ayant pour but de représenter "la diversité des cas selon la forme des violences", peut-on lire sur le site du gouvernement.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Grande cause du quinquennat dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes et a coûté, plus de quatre millions d'euros, a affirmé Marlène Schiappa sur Twitter.



¿ A partir de ce soir, une grande campagne TV inédite à destination des témoins de violences sexistes et sexuelles



¿¿ Réagir peut tout changer !@EPhilippePM a engagé + de 4millions d’Euros pour #NeRienLaisserPasser #GrandeCause https://t.co/Oc054Q2Jrc pic.twitter.com/mEG5lN50MC — ¿¿ MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 30 septembre 2018