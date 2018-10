Marlène Schiappa est l'invitée de RTL

publié le 01/10/2018 à 06:45

Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, est l'invitée d'Elizabeth Martichoux ce lundi 1er octobre à 07h45.





Selon nos informations, plusieurs associations de lutte contre les violences faites aux femmes lancent une pétition pour obtenir davantage de financements. Elles dénoncent un décalage entre les paroles et les actes et affirment que certains organismes ont perdu plusieurs milliers d'euros de subventions en raison des coupes budgétaires.

Mais quelle réponse le gouvernement peut-il donner à cet appel ? Quelles mesures doivent être prises pour lutter efficacement contre les violences faites aux femmes ? Une campagne de sensibilisation à l'adresse des témoins de violences conjugales doit être lancée à la télévision, mais est-ce suffisant ?

Autre sujet d'actualité, la clause de conscience spécifique à l'IVG. La sénatrice socialiste Laurence Rossignol a déposé une proposition de loi pour supprimer cette clause, qui permet à des soignants de ne pas pratiquer d'avortements. Plusieurs sénateurs estiment que cette clause de conscience est "une menace insidieuse" pour les droits des femmes. Quelle est la position de Marlène Schiappa sur le sujet ?