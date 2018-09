Sexisme : des élèves d’un lycée de l’Hérault renvoyées à cause de leurs shorts

publié le 28/09/2018 à 18:12

Les élèves filles du lycée Jean-Moulin, dans l'Hérault (Occitanie), sont en colère. Renvoyées chez elle à cause de leur short, elles ont souhaité attirer l'attention sur le discours qu'a adopté leur proviseure face à cette situation. Les jeunes filles ont également relayé l'affaire aux médias et sur les réseaux sociaux.



Depuis maintenant quatre semaines, la nouvelle proviseure du lycée (en poste depuis cette rentrée) a déjà renvoyé plusieurs lycéennes chez elles pour leur demander de se changer. En plein épisode de canicule, les jeunes filles s'habillaient notamment avec des shorts. Face à ces vêtements qu'elle jugeait "indécents", la proviseure a expliqué aux lycéennes que non seulement leurs tenues ne correspondaient pas au règlement intérieur, mais qu'elles pouvaient également "perturber et déconcentrer les garçons".

Un discours inacceptable pour les élèves, choquées par l'argument de leur responsable d'établissement, qu'elles trouvent polémique et disproportionné. À la rentrée, comme chaque année, un point avait été fait aux élèves par les équipes directrice et pédagogique sur l'obligation d'avoir "une tenue respectable" en cours et dans l'établissement.

Sur les réseaux sociaux, l'information a suscité de nombreuses réactions, générant un affrontement entre "pro" et "anti", partagés par la façon de mener cette affaire. Contacté par Midi Libre, le rectorat a précisé qu'aucune interdiction du port du short ou tee-shirt moulant ne concerne cet établissement, et qu'aucune modification du règlement n'a été faite lors de la dernière rentrée.



Reste à savoir si les jeunes filles décideront de bloquer leur établissement, comme l'avait déjà fait les élèves d'un lycée de Brignolles, en avril dernier, pour protester contre les tenues interdites pendant l'été.