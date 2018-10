Eugenie et Jack se sont dit "I will" le 12 octobre 2018

Crédits : Sipa | Date :

publié le 12/10/2018 à 15:48

Il s'agissait du dernier secret de ce mariage : la robe de la princesse Eugenie. La mariée a attendu, comme le veut la tradition, le dernier moment pour révéler aux sujets de Sa Gracieuse Majesté, sa tenue.



En sortant de la voiture qui la conduisait, elle et son père, à la chapelle St George, les spectateurs et photographes ont pu découvrir la création signée des designers Peter Pilotto et Christopher De Vos.

Manches longues, encolure ouverte et marquée, la robe avait aussi un dos à moitié nu qui révélait les cicatrices de la jeune femme. "On peut changer la façon dont les gens perçoivent le beau, et on peut montrer aux gens nos cicatrices et en faire un événement", a révélé la princesse dans une interview auprès de la chaîne ITV. La princesse ne parlait pas en métaphores et a volontairement montré ces traces d'une ancienne opération du dos. Un geste engagé qui a été salué par les spectateurs et observateurs.

La robe comportait, dans son design et ses broderies, différents symboles chers à la princesse : le chardon écossais, la rose d'York, le trèfle irlandais et le lierre pour leur demeure. La princesse a fait le choix de ne pas porter de voile mais avait sur son crâne un sublime diadème prêté par sa grand mère, la reine Elizabeth II, qui avait choisi une tenue bleu ciel pour l'occasion.

Congratulations to the newly married couple! #RoyalWedding pic.twitter.com/GhjZA8Ompi — The Royal Family (@RoyalFamily) 12 octobre 2018