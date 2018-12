Jennifer Lopez - Limitless from the Movie "Second Act" (Official Video)

publié le 21/12/2018 à 12:01

"Je suis une femme qui rugit / Personne n'a ouvert mes portes / Je suis une femme qui dit qu'elle en veut plus / Alors donnez-moi ce que je demande". Dans son dernier morceau Limitless, issu de la bande-originale de la comédie-romantique Seconde Chance, Jennifer Lopez est on ne peut plus directe.



La chanteuse américaine connaît son pouvoir "sans limite" et le partage d'abord avec sa fille, Emme Muñiz dans le clip qu'elle a elle-même réalisé pour l'occasion. On y voit la mère et la fille, évoluant dans un monde futuriste et tentant de combattre les éléments pour arriver en haut d'une colline tandis qu'une armée de femmes se tient à leurs côtés.

Dans une vidéo des coulisses publiée sur Instagram, Jennifer Lopez explique le message qu'elle a voulu faire passer dans ce clip : "Ce que nous essayons de créer, et ne perdons pas de vue cela, ce sont ces femmes qui créent cette incroyable tempête colorée, faisant rage autour d'elles", explique la chanteuse avant d'ajouter : "À la minute où vous naissez femme, la bataille est rude, vous vous battez contre tous ces éléments".

Les femmes du monde sont elles aussi "sans limite"

Ancrée dans le monde actuel, Jennifer Lopez assure que les femmes sont en train de créer leurs propres ouragans, disant alors au reste du monde qu'elles valent quelque chose, qu'elles sont les égales des hommes, qu'elles sont sans limite.



La propre fille de Jennifer Lopez a suivi l'exemple de sa mère puisque, au départ, cette dernière voulait engager une autre enfant pour le rôle. "Je peux le faire !", lui a alors répondu Emme, âgée de 10 ans.