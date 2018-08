publié le 21/08/2018 à 11:22

Elle a fait trembler le Radio City Music Hall de New York. Lundi 20 août, lors de la 35e cérémonie des MTV Music Awards, c'est Jennifer Lopez qui a été mise à l'honneur. Celle que l'on surnomme la "Bomba Latina" a réalisé un show hors norme devant les personnalités les plus en vue de l'industrie musicale.



En plus d'avoir été nommée à deux reprises dans les catégories "Meilleure collaboration" et "Meilleur clip latino" pour son dernier titre Dinero (en featuring avec DJ Khaled et Cardi B), elle s'est également vue remettre le "Michael Jackson Video Vanguard Award", déjà été décerné par le passé à Michael Jackson, Madonna et Beyoncé. Il s'agit d'un prix remis à un ou une artiste qui a eu un impact important sur la culture des clips.

Sur scène, J.Lo a effectué une performance exceptionnelle de dix minutes, en interprétant un medley de ses chansons les plus célèbres : Waiting For Tonight, On The Floor, Dance again, Ain't Your Mama, Love Don't Cost A Thing, Play, Jenny From The Block, I'm Real entre autres, avant de finir avec Dinero.

Des chorégraphies à la Beyoncé, de nombreux changements de costumes, des danseurs survoltés, des effets de lumière dingues... La chanteuse de 49 ans a tout donné pour son public, dans lequel se trouvait notamment son petit ami et premier fan Alex Rodriguez, star de base-ball, ébahi devant la performance de sa compagne.